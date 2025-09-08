Curitiba tem prévia de festival de balonismo do Paraná

O céu do Parque Barigui ganhou cores e movimento no último domingo (07), quando grandes balões proporcionaram uma experiência única aos curitibanos, elevando visitantes a até 15 metros do solo em voos cativos. O espetáculo aéreo não era apenas um momento de lazer, mas um convite especial para o Festival da Primavera, que acontecerá em Castro, nos Campos Gerais, entre sexta-feira e domingo (12 a 14).

A ativação promocional, organizada pelos órgãos de turismo do estado, transcorreu sem percalços e atraiu centenas de curiosos que permaneceram no local até o início da noite. Com o tempo colaborando, muitos puderam experimentar a sensação de subir nos balões em voo cativo – aquele em que a aerostação permanece presa ao solo por cordas de segurança, permitindo subidas e descidas controladas.

Esta edição inaugural do Festival de Primavera tem organização do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo, contando com apoio do Viaje Paraná e da Federação Paranaense de Balonismo.

“A nossa ideia era fazer o convite à população em um local turístico, com grande circulação, por isso foi realizado no Parque Barigui. Isso precisa ser divulgado, porque o Festival da Primavera vai ser um dos maiores eventos do calendário anual dos Campos Gerais, com música, gastronomia, balonismo e muito. É com ele que vamls atrair turistas, fomentar o fluxo nos nossos territórios e trazer cada vez mais resultados positivos à população, por meio desse setor”, disse o secretário do Turismo do Estado, Leonaldo Paranhos.

Festival de Primavera

O evento ocupará a Castrolanda Expo Center, destacando como principais atrações os balões, que estarão presentes em diversas modalidades: voos cativos, balões instagramáveis durante todo o evento, além de um espetacular Night Glow Show (apresentação de luzes com balões) e a Copa Paranaense de Balonismo – etapa Castro, com disputas em sete categorias.

Com 50 balões, este festival se posiciona como o segundo maior campeonato de balonismo do Brasil em número de aerostações, superado apenas pela Copa realizada em Torres (RS), e se consagra como o maior da história paranaense.

A gastronomia também terá destaque no evento, com um grande festival promovido pela Abrasel, parceira da iniciativa, oferecendo 12 operações gastronômicas, entre alimentos e bebidas. A programação musical promete agitar o centro de exposições durante os três dias, com apresentações de grupos de samba e pagode, duplas sertanejas, banda da Polícia Militar, além de grupos de dança folclórica.

As Forças de Segurança marcarão presença com exposições especiais. Representantes das polícias Civil, Militar, Científica e Penal, além do Corpo de Bombeiros, apresentarão equipamentos e veículos históricos das instituições.