Atacado em Curitiba vai ganhar sessões da Daiso Japan e VestCasa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova unidade do Superdia Atacado é inagurada na próxima quinta-feira (11). Entre os diferenciais da unidade estão uma seção exclusiva da Daiso Japan, o espaço VestCasa e serviços como açougue com atendimento em balcão, floricultura, hortifruti selecionado, além de padaria e confeitaria completa. O modelo de negócio mantém a proposta do atacarejo, que une preços competitivos do atacado à conveniência do varejo.

Com 9,1 mil m² de área construída, a nova loja é fruto de um investimento de mais de R$ 50 milhões e se torna a 31ª unidade do Grupo Ítalo, consolidando sua presença na capital paranaense.

+ Leia mais Vereadora do Psol de Curitiba enfrenta processo de possível cassação

Uma das novidades é o Superdia Grill, restaurante com cozinha própria que funciona em sistema de buffet por quilo. O espaço permite que os clientes façam suas refeições enquanto realizam as compras, com opções que incluem saladas, pratos quentes, sucos e sobremesas.

A escolha da localização não foi por acaso. “Escolhemos essa localização de forma estratégica, pois é uma região com carência de supermercados e restaurantes, a partir de estudos de viabilidade e análises econômicas que sustentaram a decisão de implantarmos uma loja completa em mix de produtos e serviços, atendendo desde a dona de casa ao pequeno empreendedor. Essa iniciativa está alinhada ao plano de expansão do Grupo Ítalo com intuito de valorizar a região”, destaca o Presidente do Grupo Ítalo, Edy João Dal Berto.

O empreendimento chega com uma estrutura completa, incluindo 200 vagas de estacionamento e a geração de 180 empregos diretos. A proposta é oferecer uma experiência completa ao consumidor, combinando variedade de produtos com serviços diferenciados.

Esta será a 17ª loja da bandeira Superdia, que já está presente em dez cidades paranaenses: Francisco Beltrão, Capanema, Realeza, Pato Branco, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel e Mangueirinha. Na capital, a rede já conta com unidades nos bairros Xaxim, Novo Mundo e Fazendinha.

A nova loja fica na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, número 3020. A loja funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h. O restaurante estará aberto todos os dias, das 11h às 15h.