Novo atacarejo de Curitiba já tem data de inauguração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganha no próximo dia 11 de setembro, quinta-feira, mais uma unidade do Superdia Atacado. Localizada no bairro Tarumã, Av. Vitor Ferreira do Amaral, n⁰ 3020, a 31ª loja do Grupo Ítalo é a maior unidade entre todas e fruto de um investimento de mais de R$ 50 milhões.

Com 9,1 mil m² de área construída e 200 vagas de estacionamento, a nova loja vai gerar 180 empregos diretos. A loja conta com um mix variado de produtos, uma seção exclusiva da Daiso Japan, espaço VestCasa e o restaurante Superdia Grill, que permite ao cliente ir às compras e ainda aproveitar para fazer as refeições. O restaurante, que possui cozinha própria e padronizada, oferece refeições completas em sistema de buffet por quilo, com saladas, pratos quentes, sucos e sobremesas.

“Escolhemos essa localização de forma estratégica, pois é uma região com carência de supermercados e restaurantes, a partir de estudos de viabilidade e análises econômicas que sustentaram a decisão de implantarmos uma loja completa em mix de produtos e serviços, atendendo desde a dona de casa ao pequeno empreendedor. Essa iniciativa está alinhada ao plano de expansão do Grupo Ítalo com intuito de valorizar a região”, destaca o Presidente do Grupo Ítalo, Edy João Dal Berto.

+ Veja também: Rede desiste de atacarejo e investe em novo supermercado

A nova unidade segue com os preços competitivos do atacado à conveniência do varejo que são característicos da bandeira, com serviços que incluem açougue com atendimento em balcão, floricultura, hortifruti selecionado, padaria e confeitaria completa.

“Com uma proposta voltada à economia com qualidade e bom atendimento, o Superdia Atacado possui um conceito diferenciado, apostando na ampla variedade de produtos, incluindo itens importados, setor de flores e linha completa de bazar e marca exclusiva Casa de Mãe para fidelizar o consumidor da capital paranaense”, conclui Edy João Dal Berto.

+ Leia mais: Novo supermercado é inaugurado ao lado de praça tradicional de Curitiba

Esta é a 17ª loja da bandeira Superdia, que pertence ao Grupo Ítalo, presente em dez cidades paranaenses: Francisco Beltrão, Capanema, Realeza, Pato Branco, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel e Mangueirinha. As demais unidades na capital estão localizadas nos bairros Xaxim, Novo Mundo e Fazendinha.

Horário de funcionamento

Loja: segunda a sábado, das 7h às 22h e domingos e feriados, das 8h às 20h.

Restaurante: todos os dias, das 11h às 15h