Novo supermercado é inaugurado ao lado de praça tradicional de Curitiba

A rede de supermercados Festval inaugura nesta quinta-feira (4) uma nova unidade em Curitiba. Localizada na Rua 24 de Maio, em frente à Praça Ouvidor Pardinho, no bairro Rebouças, a loja passa a integrar o portfólio da rede como a 34ª do Paraná. Até o final de 2025, o Festval projeta abrir outras cinco unidades no estado.

O prédio que abriga a loja tem valor histórico para a cidade. Antigo depósito do Exército, o imóvel é classificado como Unidade de Interesse de Preservação (UIP) pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).

Durante a reforma, suas características arquitetônicas foram preservadas, conciliando o patrimônio histórico com as demandas de um supermercado moderno. Com 2 mil m² de área de vendas, a unidade Ouvidor oferece 20 checkouts e estacionamento com 180 vagas, gratuito para clientes durante as compras.

O espaço foi planejado para atender diferentes perfis de consumo e conta com setores diferenciados, como adega, seção de importados, floricultura, além de uma cafeteria e um Espaço Gourmet.

Esta é a primeira das quatro lojas herdadas da antiga rede Nacional (Grupo Carrefour) a entrar em operação sob a bandeira Festval. As demais, nos bairros Juvevê, Bacacheri e no Centro (Praça Osório) , devem ser inauguradas ainda em 2025.

Serviço

Festval Ouvidor

Local: Rua 24 de Maio, nº 765, Loja 10, no bairro Rebouças

Horário de funcionamento: diariamente, das 7h às 22h