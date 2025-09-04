Véio da Havan anuncia nova loja em bairro de Curitiba para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganhará mais uma unidade da Havan. A nova loja está sendo construída na Rua João Bettega, esquina com a Rua Senador Accioly Filho, no bairro CIC, e integra o plano de expansão da rede, que pretende alcançar 200 lojas até 2026, ano em que completa quatro décadas de história.

O anúncio foi feito pelo próprio Luciano Hang, fundador da empresa, conhecido como “Véio da Havan”. Em suas redes sociais, ele compartilhou imagens do início das obras no terreno. Apesar do estágio ainda inicial, a previsão é que a loja seja inaugurada no próximo ano.

Atualmente, a Grande Curitiba concentra 15 unidades da marca, das quais oito ficam dentro da capital. Em todo o Paraná, já são 34 lojas em funcionamento, número que deve crescer em breve.

A próxima inauguração está marcada para o dia 4 de outubro, às 10h, em Paranaguá. Localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Jardim Yamaguchi, a loja terá estrutura moderna, contará com a tradicional Estátua da Liberdade na fachada e oferecerá ao público cerca de 350 mil itens de diferentes segmentos.

