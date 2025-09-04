Rede desiste de atacarejo e investe em novo supermercado

Durante a entrega de um dos carros zero km da promoção anual que realiza atualmente para uma moradora de Araucária, na região metropolitana, o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, anunciou a mudança de formato da nova loja que a rede está construindo no bairro Capela Velha, na cidade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4).

Previamente anunciada como uma unidade do Gigante Atacadista – marca no estilo atacarejo -, a loja agora será um Supermercado Condor.

“Fizemos essa mudança atendendo um pedido da própria população, que já é cliente do Condor e gostaria de mais um supermercado da rede nesta região da cidade, que ainda não possui uma loja nestes moldes. Construímos as lojas para os clientes, por isso, a nossa prioridade é sempre ouví-los”, destacou o presidente.

Após o anúncio, a ganhadora do carro, Maria Izabel Mehret, moradora do bairro Capela Velha e cliente antiga do Condor, também falou sobre a novidade e sobre o prêmio da Campanha Semanas Premiadas. “Sentimento muito bom. Não vejo a hora de sair outro Condor aqui pertinho de casa. Sempre fui na loja da BR, que era minha preferida, e agora terei uma aqui perto”, disse Maria Izabel.

Ela lembrou ainda que o Condor foi seu primeiro emprego. “Eles me abriram um leque de oportunidades e conhecer o Sr. Joanir pessoalmente é gratificante”. Sobre o carro, ela contou que pretende ficar com ele. “Vamos ficar, pois nossa família precisava de outro, já estava em nossos planos. Chegou na melhor hora possível.”

Sorteio dos carros

No decorrer da Campanha Semanas Premiada, serão sorteados 56 carros Volkswagen Polo Track 0 km, 56 prêmios de 1 ano de supermercado grátis (no valor de R$ 1.000,00 mensais) e 365 vales-compras de R$ 500,00.

A campanha segue até 13 de fevereiro de 2026 e consiste em gerar um número da sorte a cada R$50,00 em compras. O cliente que realizar o pagamento com o Z-ON card ganha números da sorte em dobro. Para participar, basta digitar o CPF no caixa, ser maior de 18 anos, residente no Brasil, com CPF válido e cadastro completo no Clube Condor e atualizado a partir de 01/01/2025.