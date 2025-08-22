Quem acompanha a Tribuna já sabe: se tem “Histórias de Busão“, tem risadas garantidas e a chance de faturar um […]

Quem acompanha a Tribuna já sabe: se tem “Histórias de Busão“, tem risadas garantidas e a chance de faturar um prêmio incrível. Pois é, chegou a hora de anunciar que a promoção “Histórias de Busão”, uma parceria de sucesso da Tribuna com a Metrocard, está de volta na sua versão 2025. E neste ano há uma novidade incrível, mas eu conto daqui a pouco.

Associação de empresas que administram o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, a Metrocard considera o Histórias de Busão um sucesso. “Através das divertidas Histórias de Busão, a Metrocard deseja despertar as memórias afetivas que as viagens cotidianas de ônibus trazem em todos nós!”, disse Ayrton Amaral Filho, CEO da empresa.

Na edição anterior, uma das razões do sucesso, além da enorme participação da nossa audiência, clientes e passageiros da Metrocard, foi a animação das histórias feita pela talentosa Brenda Macedo, do perfil @breemotion, que tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ouvir as histórias e transformá-las em animação foi uma experiência única.

“Achei superdivertido, sobretudo a iniciativa. Acho que isso motiva o público a interagir mais com o perfil e gera identificação. Além disso, as histórias foram bem diferentes e inusitadas, e isso ajuda muito no processo criativo. Espero que este ano tenha histórias ainda mais animadas e loucas”, diverte-se Brenda.

E a história vencedora foi contada pela Crislaine dos Santos Sá (clique aqui para relembrar). “Foi muito legal, uma experiência maravilhosa. Fui muito bem recebida por toda a equipe da Metrocard, todos simpáticos e educados. Me senti muito importante por sair minha história na Tribuna. Tenho o jornal guardado, no plastiquinho, para guardar para sempre com carinho. Foi algo que nunca pensei que ia acontecer”, disse a vencedora do concurso do ano passado.

Como prêmio, além de ter sua história contada nas animações da Brenda, Crislaine ganhou um final de semana com acompanhante no Capivari Eco-Resort. “Foi um passeio maravilhoso. Comemorei lá meus 10 anos de casada. É um lugar maravilhoso”.

Novo prêmio e regulamento

As inscrições para a edição 2025 do concurso Histórias de Busão começam na terça-feira (26 de agosto). Os interessados em participar precisam ler com atenção o regulamento da promoção para ficar por dentro das regras, prazos e detalhes e, assim, garantir a validade da sua inscrição. O vencedor, além de ter a história animada pela Brenda, vai ganhar uma super TV QLED 4K de 55 polegadas.

Até o dia 18 de outubro, os interessados deverão contar suas histórias em um áudio que deverá ser enviado para o WhatsApp da Tribuna do Paraná, pelo número (41) 9 9683-9504. É preciso escrever na mensagem enviada que o áudio é participante do Histórias de Busão.

A história deverá ter acontecido com o próprio participante e estar de acordo com o tema do concurso (histórias curiosas, engraçadas ou emocionantes).

Após o recebimento dos áudios, entre os dias 19 e 27 de outubro a banca organizadora vai escolher duas das histórias para serem animadas pela artista. Em seguida, a partir do dia 28 de outubro, elas vão para votação popular, e quem tiver mais curtidas nas publicações feitas em “colab” da Tribuna, Metrocard e Breemotion, no Instagram, será o grande vencedor.

O prazo para votação vai até o dia 21 de novembro, quando será anunciado o grande vencedor do Histórias de Busão 2025. A promoção te certificado de autorização da SPA/ME N.° 03.043874/2025

Veja o regulamento completo no documento abaixo.