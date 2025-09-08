Vereadora do Psol de Curitiba enfrenta processo de possível cassação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A vereadora Professora Angela (Psol) foi notificada via edital no Diário Oficial de Curitiba nesta sexta-feira (05). A parlamentar, que não foi localizada após três tentativas de notificação pessoal, agora tem 10 dias para apresentar defesa escrita sobre o caso da distribuição de cartilha sobre Redução de Danos em audiência pública na Câmara Municipal.

A notificação, assinada pelo presidente da Comissão Processante 1/2025, vereador Renan Ceschin (Pode), marca oficialmente o início do processo que pode terminar em cassação. O documento estabelece que a vereadora deve “oferecer defesa prévia por escrito, indicar as provas que pretenda produzir e arrolar testemunhas, até o máximo de dez”.

A denúncia contra a parlamentar surgiu após uma sindicância conduzida pelo corregedor Sidnei Toaldo (PRD), que identificou possíveis violações ao Código de Ética da Casa. Os vereadores Da Costa (União) e Bruno Secco (PMB) apresentaram representações formais acusando a professora de fazer apologia ao uso de drogas durante evento realizado em agosto – acusação que ela nega veementemente.

Por conta da gravidade do caso, o processo não seguiu para o Conselho de Ética, adotando-se o rito do Decreto-Lei 201/1967, aplicável quando existe possibilidade de cassação. A abertura da Comissão Processante foi aprovada em plenário por 29 votos a 6.

Todo o processo precisa ser concluído em 90 dias após a notificação, ou será automaticamente arquivado.