Curitiba tem feriado sem chuva, mas frente fria chega ainda nesta semana

Nesta segunda-feira (08), Curitiba celebra o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Para deixar o feriado ainda mais interessante, a previsão do tempo mostra que a semana deve começar sem chuva na capital paranaense.
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura deve ficar em torno dos 20°C neste início de semana. Entretanto, já durante o final da noite de segunda, uma nova frente fria avança pelo Sul do país. Com isso, o tempo deve ficar instável em todo o Paraná até quarta-feira (10).
Conforme o Simepar, as temperaturas terão um novo declínio nos dias seguintes, ficando em torno dos 13°C, da mesma forma como ocorreu neste fim de semana.
Confira a previsão da semana para Curitiba
Segunda-feira (08)
- Temperatura máxima: 19°C
- Temperatura mínima: 12°C
Terça-feira (09)
- Temperatura máxima: 21°C
- Temperatura mínima: 12°C
Quarta-feira (10)
- Temperatura máxima: 23°C
- Temperatura mínima: 8°C
Quinta-feira (11)
- Temperatura máxima: 25°C
- Temperatura mínima: 10°C
Sexta-feira (12)
- Temperatura máxima: 16°C
- Temperatura mínima: 8°C
Sábado (13)
- Temperatura máxima: 15°C
- Temperatura mínima: 9°C
Domingo (14)
- Temperatura máxima: 14°C
- Temperatura mínima: 10°C