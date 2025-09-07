Curitiba tem feriado sem chuva, mas frente fria chega ainda nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta segunda-feira (08), Curitiba celebra o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Para deixar o feriado ainda mais interessante, a previsão do tempo mostra que a semana deve começar sem chuva na capital paranaense.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura deve ficar em torno dos 20°C neste início de semana. Entretanto, já durante o final da noite de segunda, uma nova frente fria avança pelo Sul do país. Com isso, o tempo deve ficar instável em todo o Paraná até quarta-feira (10).

Conforme o Simepar, as temperaturas terão um novo declínio nos dias seguintes, ficando em torno dos 13°C, da mesma forma como ocorreu neste fim de semana.

Confira a previsão da semana para Curitiba

Segunda-feira (08)

Temperatura máxima: 19°C

19°C Temperatura mínima: 12°C

Terça-feira (09)

Temperatura máxima: 21°C

21°C Temperatura mínima: 12°C

Quarta-feira (10)

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 8°C

Quinta-feira (11)

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 10°C

Sexta-feira (12)

Temperatura máxima: 16°C

16°C Temperatura mínima: 8°C

Sábado (13)

Temperatura máxima: 15°C

15°C Temperatura mínima: 9°C

Domingo (14)

Temperatura máxima: 14°C

14°C Temperatura mínima: 10°C