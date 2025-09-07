Santuário de Curitiba tem relíquia de Carlo Acutis, o mais novo santo católico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Santuário Santa Rita de Cássia, localizado no bairro Hauer, em Curitiba, é a primeira paróquia do Paraná a guardar uma relíquia de primeiro grau. Ou seja, um fragmento corporal de Carlo Acutis. O jovem morreu aos 15 anos, em 2006, e se tornou o mais novo santo da Igreja Católica neste domingo (07), após ser canonizado pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.

Nascido em Londres, no Reino Unido, o jovem foi beatificado em 2020, após a Igreja reconhecer um milagre atribuído a ele no Brasil. No caso, uma criança brasileira teria sido curada após tocar em uma relíquia de Acutis no ano de 2010, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O jovem ficou conhecido por ser um “ciberevangelista” ou um “padroeiro da internet”. Ele usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade dele. Em 2006, após enfrentar um diagnóstico de leucemia fulminante, ele se dedicou a Deus durante o pouco tempo de vida que lhe restava.

Carlo Acutis é inspiração para os jovens

A apresentação da relíquia do novo santo à comunidade em Curitiba ocorreu durante uma missa no final de agosto. A celebração foi conduzida pelo Padre Fábio Vieira, um dos principais divulgadores do apostolado do beato Carlo Acutis em todo o mundo.

+ Leia mais Carlo Acutis: 5 curiosidades sobre o jovem que será canonizado

Segundo o santuário, Padre Fábio Vieira é diretor espiritual do Apostolado Carlo Acutis no Brasil. Ele teve a possibilidade de viver um período com a família de Carlo Acutis na cidade de Assis, na Itália, e foi um dos responsáveis pelo processo de beatificação do jovem.

Onde fica o corpo do novo santo?

Atualmente, o corpo de Carlo Acutis está exposto para veneração no Santuário da Espoliação, em Assis. Seu corpo, preservado de maneira curiosa, está trajado de maneira simples, refletindo a vida humilde e devota que levou: jeans, camiseta e um rosário nas mãos.

Durante a madrugada deste domingo (07), 220 jovens se reuniram no Santuário Santa Rita de Cássia para acompanhar a canonização de Carlo Acutis. Segundo a paróquia, centenas de jovens têm participado da missa devocional realizada toda segunda sexta-feira do mês após a aquisição da relíquia.