Nota Paraná sorteia mais de 43 mil prêmios na terça-feira (09)

O tradicional sorteio do Nota Paraná acontece na próxima terça-feira (09) e promete distribuir mais de 43 mil prêmios entre os 3,29 milhões de consumidores que adquiriram o hábito de solicitar o CPF na nota.

Ao todo, foram gerados 32,8 milhões de bilhetes, todos prontos para disputar os prêmios. Os números da sorte nasceram das compras realizadas em maio – incluindo o presente especial de Dia das Mães, que agora pode se transformar em até R$ 100 mil diretamente na conta bancária do sortudo.

No sorteio do mês de setembro do Nota Paraná, 1.534 entidades sociais cadastradas no programa também estão na expectativa. Elas concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil cada, além de outros 20 mil de R$ 100, somando R$ 2,2 milhões. Para esta edição, mais de 4,2 milhões de bilhetes foram gerados para estas organizações, graças às notas fiscais doadas por consumidores.

Como participar do Nota Paraná

Participar do programa é simples. Ao fazer as compras em qualquer estabelecimento comercial do Paraná, basta pedir a inclusão do CPF na nota fiscal. A primeira compra do mês já garante automaticamente um bilhete para o sorteio. A partir daí, a cada R$ 200 em compras registradas com CPF, um novo número da sorte é gerado, aumentando as chances.

Para participar, acesse o site do Nota Paraná ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Um cadastro simples é suficiente para começar a receber bilhetes e concorrer aos sorteios mensais.

O programa ainda devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que podem ser transferidos diretamente para a conta-corrente. Esse gesto permite acumular créditos de ICMS, que depois podem ser transferidos para a conta bancária ou usados para aliviar o bolso na hora de pagar o IPVA.