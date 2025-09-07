Carro fura preferencial, bate em ônibus e passageira morre na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma câmera de segurança registrou um grave acidente que resultou na morte de uma mulher na manhã deste domingo (07), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As imagens mostram um carro Peugeot, de cor preta, furando uma preferencial e batendo contra a traseira de um ônibus da linha 114 – Pinhais/Piraquara.

Assista ao vídeo do acidente:

Crédito: Reprodução

O acidente aconteceu por volta das 11h20, no cruzamento entre as ruas Graça Aranha e a José de Alencar, sentido Terminal São Roque, no bairro Vargem Grande. Conforme informações da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a passageira do carro morreu.

No ônibus estavam sete passageiros. Entre eles, uma passageira sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e passa bem. Os demais não tiveram ferimentos.

Com o impacto da batida, o ônibus colidiu contra o muro de uma residência. Informações preliminares apontam que a condutora do carro estaria embriagada. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.