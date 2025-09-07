Desfile militar

Mais de 6 mil pessoas participam do Desfile da Independência em Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Carol Maltaca SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/09/25 14h56
Desfile Independência em Curitiba
Foto: Jonathan Campos/AEN

Durante a manhã deste domingo (07), 6,5 mil pessoas desfilaram durante a celebração dos 203 anos da Independência do Brasil, em Curitiba. Entre civis e militares, o evento foi realizado na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Conforme a Prefeitura de Curitiba, durante o desfile cívico, estiveram presentes entidades como a Liga de Defesa Nacional, escoteiros, grupos de fanfarra e estudantes de colégios cívico-militares do Paraná. Durante o desfile militar, participou a Legião Paranaense do Expedicionário, as Forças de Paz, Exército, Marinha, Aeronáutica e membros das forças estaduais de segurança pública, incluindo as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, além do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

Após a marcha a pé, o desfile motorizado contou com caminhões, blindados e tanques do Exército, viaturas históricas, motocicletas e veículos das polícias e guardas municipais da Região Metropolitana. De acordo com a prefeitura, entre os destaques esteve a viatura Alto Bomba Vapor 02 (ABV02), de 1929, pertencente ao Corpo de Bombeiros.

+ Leia mais

O Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio também se apresentou com a cavalaria, assim como a seção de equitação do Colégio Militar de Curitiba. 

O espetáculo aéreo encerrou o evento, com aeronaves da frota de Segurança Pública, incluindo as do Projeto Falcão, utilizadas no policiamento aéreo. A programação foi finalizada com a extinção do Fogo Simbólico da Pátria, aceso em Brasília e que marcou o início das celebrações da Semana da Pátria em 1º de setembro.

Desfile Independência em Curitiba
Foto: Jonathan Campos/AEN
Desfile Independência em Curitiba
Foto: Jonathan Campos/AEN
Desfile Independência em Curitiba
Foto: Jonathan Campos/AEN
Foto: Jonathan Campos/AEN
Desfile Independência em Curitiba
Foto: Jonathan Campos/AEN
Desfile Independência em Curitiba
Foto: Jonathan Campos/AEN
Desfile Independência em Curitiba
Foto: José Fernando Ogura/SECOM
Desfile Independência em Curitiba
Foto: José Fernando Ogura/SECOM
Desfile Independência em Curitiba
Foto: José Fernando Ogura/SECOM
Desfile Independência em Curitiba
Foto: José Fernando Ogura/SECOM
Desfile Independência em Curitiba
Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Para o prefeito Eduardo Pimentel o desfile é uma oportunidade para que todos vivenciem de perto o espírito de cidadania, orgulho nacional e pertencimento que a data simboliza.

“Celebrar o 7 de Setembro é celebrar a nossa história e reafirmar o compromisso de cada um de nós com o futuro do Brasil. O Desfile da Independência é muito mais do que um ato cívico. É um momento de união e de respeito à pátria”, afirmou o prefeito.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, destacou a importância da data para celebrar o civismo e relembrar o Grito de Independência.

“Comemoramos os 203 anos da Independência do Brasil. A participação das Forças Armadas e de todas as forças de segurança pública do Estado, além das escolas, traz o resgate do sentimento de patriotismo e civismo. Isso é muito importante para que, em especial os mais jovens, saibam como chegamos até aqui”, comentou.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna