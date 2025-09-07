Mais de 6 mil pessoas participam do Desfile da Independência em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a manhã deste domingo (07), 6,5 mil pessoas desfilaram durante a celebração dos 203 anos da Independência do Brasil, em Curitiba. Entre civis e militares, o evento foi realizado na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Conforme a Prefeitura de Curitiba, durante o desfile cívico, estiveram presentes entidades como a Liga de Defesa Nacional, escoteiros, grupos de fanfarra e estudantes de colégios cívico-militares do Paraná. Durante o desfile militar, participou a Legião Paranaense do Expedicionário, as Forças de Paz, Exército, Marinha, Aeronáutica e membros das forças estaduais de segurança pública, incluindo as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, além do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

Após a marcha a pé, o desfile motorizado contou com caminhões, blindados e tanques do Exército, viaturas históricas, motocicletas e veículos das polícias e guardas municipais da Região Metropolitana. De acordo com a prefeitura, entre os destaques esteve a viatura Alto Bomba Vapor 02 (ABV02), de 1929, pertencente ao Corpo de Bombeiros.

O Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio também se apresentou com a cavalaria, assim como a seção de equitação do Colégio Militar de Curitiba.

O espetáculo aéreo encerrou o evento, com aeronaves da frota de Segurança Pública, incluindo as do Projeto Falcão, utilizadas no policiamento aéreo. A programação foi finalizada com a extinção do Fogo Simbólico da Pátria, aceso em Brasília e que marcou o início das celebrações da Semana da Pátria em 1º de setembro.

Foto: Jonathan Campos/AEN Foto: Jonathan Campos/AEN Foto: Jonathan Campos/AEN Foto: Jonathan Campos/AEN Foto: Jonathan Campos/AEN Foto: Jonathan Campos/AEN Foto: José Fernando Ogura/SECOM Foto: José Fernando Ogura/SECOM Foto: José Fernando Ogura/SECOM Foto: José Fernando Ogura/SECOM Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Para o prefeito Eduardo Pimentel o desfile é uma oportunidade para que todos vivenciem de perto o espírito de cidadania, orgulho nacional e pertencimento que a data simboliza.

“Celebrar o 7 de Setembro é celebrar a nossa história e reafirmar o compromisso de cada um de nós com o futuro do Brasil. O Desfile da Independência é muito mais do que um ato cívico. É um momento de união e de respeito à pátria”, afirmou o prefeito.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, destacou a importância da data para celebrar o civismo e relembrar o Grito de Independência.

“Comemoramos os 203 anos da Independência do Brasil. A participação das Forças Armadas e de todas as forças de segurança pública do Estado, além das escolas, traz o resgate do sentimento de patriotismo e civismo. Isso é muito importante para que, em especial os mais jovens, saibam como chegamos até aqui”, comentou.