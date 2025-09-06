Cinco passeios no Centro de Curitiba que celebram a história da cidade

O feriadão da Independência do Brasil (07) e da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (08), é oportunidade de lazer e descanso, mesmo sem sair da cidade. E que tal aproveitar esses dias para dar uma volta pelo Centro e conhecer – ou redescobrir – lugares que contam um pouquinho da nossa história?

A região central de Curitiba, incluindo os bairros Centro e São Francisco, guarda verdadeiros tesouros históricos entre memoriais, ruas, prédios e espaços públicos recheados de arte e significado. São programas perfeitos tanto para quem é de Curitiba e quer ver a cidade com outros olhos, quanto para quem está só de passagem.

Prédios da Reitoria

A Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) é formada por dois prédios: Dom Pedro I e Dom Pedro II, construídos entre 1956 e 1958, na quadra entre as ruas General Carneiro, XV de Novembro, Amintas de Barros e Dr. Faivre (também reunindo o Teatro da Reitoria/foto). Tombado pelo Estado do Paraná em 1999, o complexo abriga várias faculdades e cursos, sendo referência na arquitetura moderna em Curitiba e na história da UFPR, a mais antiga do Brasil. Na Reitoria está o Centro Austríaco, que preserva a memória da imperatriz Maria Leopoldina (1797-1826), esposa de Dom Pedro I. Apesar de o marido ter declarado a Independência do Brasil no dia 7 de setembro, Leopoldina foi quem assinou o decreto, dias antes, em 2 de setembro de 1822.

Onde: Rua XV de Novembro, 1299, Centro.

O Semeador

A estátua do Semeador fica na Praça Eufrásio Corrêa, ao lado da Câmara Municipal de Curitiba, e é considerada uma obra-prima do escultor João Zaco Paraná (1884-1961). A escultura foi um presente da colônia polonesa a Curitiba, por ocasião do centenário da Independência do Brasil, em 1922. O nome da praça homenageia Manoel Eufrásio Correia (1839-1888), que nasceu em Paranaguá, formou-se em Direito no Recife e atuou na advocacia em Curitiba, antes de se tornar promotor público, deputado provincial e governador da Província de Pernambuco.

Onde: Praça Eufrásio Corrêa, s/n (ao lado da Câmara Municipal de Curitiba).

Avenida Sete de Setembro

A avenida que recebe o nome do dia da independência brasileira é um marco na história de Curitiba. Nela, está o prédio da antiga Estação da Estrada de Ferro (n° 2.775), que tornou a via um centro comercial. A antiga estação preserva a fachada e mantém o Museu Ferroviário. A Sete de Setembro também passa por largos e praças, como Baden Powell, Eufrásio Correia, Oswaldo Cruz e do Japão, além de abrigar uma das experiências obrigatórias de Curitiba: o Mercado Municipal (nº 1.865), em frente à Rodoferroviária. Uma forma diferente de percorrer a avenida é pedalando pela via calma, compartilhada por carros e ciclistas, que vai do Largo Baden Powell à Praça do Japão.

Onde: Avenida Sete de Setembro, Centro/Rebouças.

Rua José Bonifácio

Estadista brasileiro que teve papel fundamental no processo da Independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) dá nome a uma das mais antigas rua de Curitiba, ao lado da Catedral de Curitiba e do prédio da Defensoria Pública (foto), entre a Praça Tiradentes e o Largo da Ordem. Antes de homenagear o patriarca da independência, a via era chamada de Rua Fechada e foi uma das 12 primeiras da cidade.

Onde: Rua José Bonifácio, Centro.

Catedral e memorial

A Catedral de Curitiba é dedicada a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e chama a atenção pela arquitetura neogótica tanto na fachada como no interior. Não deixe apreciar também o Memorial à Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na confluência das ruas Barão do Serro Azul, São Francisco e Travessa Nestor de Castro, no Centro, uma coluna votiva de 12,5 metros de altura que traz a imagem dourada da padroeira da capital no seu topo.

Onde: Praça Tiradentes, s/n, Centro.