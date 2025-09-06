PRF faz voo de 33 minutos para levar coração a jovem de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã de sexta-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma missão especial com uma complexa operação de logística: o transporte de um coração que vai ganhar uma nova vida dentro de um jovem paciente em tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.

A operação começou às 10h12, quando a aeronave da PRF decolou com destino ao Hospital Universitário dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Em apenas 33 minutos, às 10h45, a equipe médica já estava embarcando com o precioso órgão para retornar à capital.

O pouso aconteceu na base do Núcleo de Operações Aéreas da PRF, no Aeroporto do Bacacheri, zona norte de Curitiba. Ali, uma viatura já aguardava no hangar para dar continuidade ao deslocamento terrestre. Sem perder tempo, a equipe médica seguiu imediatamente até o Hospital Pequeno Príncipe, onde o coração foi transplantado.

Cada minuto conta nesse tipo de operação. O transporte aéreo reduz significativamente o tempo de deslocamento entre cidades, aumentando as chances de sucesso do procedimento. Para órgãos como o coração, o tempo de isquemia (período em que o órgão fica sem circulação sanguínea) é extremamente limitado, tornando esse trabalho integrado entre equipes médicas e policiais literalmente vital.

Esta não é a primeira vez que a PRF participa de operações desse tipo. A corporação mantém um protocolo especial para o transporte de órgãos, garantindo agilidade e segurança em momentos em que cada segundo faz diferença entre a vida e a morte.