Estudantes de medicina e arquitetura são investigados por estupro em Curitiba

Dois universitários de 19 anos são investigados suspeitos de estuprarem uma mulher, de 31 anos, que estaria sob efeito de substâncias, em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), além do crime sexual, a dupla teria furtado os cartões dela e, em seguida, abandonado a vítima em uma rua da capital.

A investigação realizou uma ação de busca e apreensão na casa dos universitários, na manhã da última quinta-feira (04), nos bairros Batel e Água Verde. Eles são estudantes de medicina e arquitetura. Nenhum nome foi divulgado.

Conforme a delegada El Santos Freitas Cavalcanti, durante a ação foram apreendidos celulares, notebooks, outros aparelhos eletrônicos e objetos que possam estar ligados ao caso.

De acordo com a PCPR, as apurações seguem em andamento a fim de apurar os fatos por completo.