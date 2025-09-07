Crime!

Estudantes de medicina e arquitetura são investigados por estupro em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/09/25 16h49
Polícia Civil do Paraná
Foto: Fábio Dias/EPR

Dois universitários de 19 anos são investigados suspeitos de estuprarem uma mulher, de 31 anos, que estaria sob efeito de substâncias, em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), além do crime sexual, a dupla teria furtado os cartões dela e, em seguida, abandonado a vítima em uma rua da capital.

A investigação realizou uma ação de busca e apreensão na casa dos universitários, na manhã da última quinta-feira (04), nos bairros Batel e Água Verde. Eles são estudantes de medicina e arquitetura. Nenhum nome foi divulgado.

Conforme a delegada El Santos Freitas Cavalcanti, durante a ação foram apreendidos celulares, notebooks, outros aparelhos eletrônicos e objetos que possam estar ligados ao caso.

De acordo com a PCPR, as apurações seguem em andamento a fim de apurar os fatos por completo.

