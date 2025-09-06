Gigante do fast food chega a mais um ponto estratégico de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo point para os amantes de fast food está a caminho em Curitiba. Quem passou pela Linha Verde nos últimos dias, deve ter notado a construção que já mostra a cara de quem é: um novo McDonald’s está surgindo na esquina da rua Domingos Fernandes Maia com a rua Bento Ribeiro.

Pelo ritmo acelerado das obras, parece que não vai demorar muito para ter mais um endereço para matar aquela vontade de Big Mac. A estrutura já está bem adiantada, mostrando que a inauguração deve acontecer em breve.

A assessoria de imprensa da rede preferiu manter o suspense e não confirmou quando as portas serão abertas. Típico de quem quer fazer aquela inauguração com pompa e circunstância!

A localização é super estratégica, bem na Linha Verde, uma das principais vias de Curitiba, garantindo fácil acesso tanto para quem está de carro quanto para os usuários do transporte público. Aquele esquema perfeito para uma paradinha rápida no caminho de casa ou do trabalho.