Tempestade se aproxima: Curitiba está em alerta nesta segunda

A segunda-feira começou com um aviso importante do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para Curitiba e grande parte do Paraná. O alerta de “perigo potencial” para tempestades começa a valer a partir das 10h desta segunda-feira (08) e se estende até as 10h de terça (09).

O que vem por aí? Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos que podem atingir entre 40 e 60 km/h. E tem mais: há possibilidade de queda de granizo durante esse período.

Apesar do susto, o INMET classifica como baixo o risco de problemas mais sérios como cortes de energia, estragos em plantações, quedas de galhos e alagamentos.

Durante a tempestade, evite se abrigar embaixo de árvores – existe risco de queda e até mesmo de descargas elétricas. Também não é uma boa ideia estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem não resistir aos ventos fortes.

Outra dica super importante: deixe os aparelhos eletrônicos longe das tomadas durante a tempestade. Raios podem causar sobrecarga na rede elétrica e danificar seus equipamentos.

Para mais informações ou em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.