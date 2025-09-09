Demolição de carros em Mandirituba: 22 veículos na arena do DemoliMandi

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (14), Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, será palco da 7ª edição do DemoliMandi, evento de demolição de carros com atrações para toda a família. A programação começa às 9h no Parque Municipal Ângelo Zeglin Palú.

Na arena principal, 22 veículos estarão divididos em três categorias: Super Tração Dianteira, Light e Stock. O objetivo é simples: o último carro que conseguir se manter em movimento após as batidas será declarado campeão de sua categoria.

Depois da definição dos vencedores, os veículos que puderem ser reparados retornam para uma fase extra de disputas. Junto aos campeões das categorias principais, eles competem na categoria Força Livre, considerada o grande tira-teima do evento, onde será escolhido o campeão absoluto do 7º DemoliMandi.

Além das tradicionais batalhas de carros, o público poderá acompanhar shows de manobras com carros e caminhões, a partir das 10h, com a participação de pilotos convidados.

O evento também aposta no entretenimento para todas as idades. Estão confirmadas as apresentações musicais das bandas Mr Gomes e D’Folks. Para as crianças, haverá um espaço kids gratuito com brinquedos infláveis, enquanto os adultos podem aproveitar a praça de alimentação com food trucks, que oferecerá diferentes opções gastronômicas e chopes.

Os ingressos custam R$ 30 por pessoa com acréscimo de uma doação solidária (1 kg de alimento, brinquedo, fralda infantil ou geriátrica). Crianças de até 13 anos têm entrada gratuita, mas também devem levar a doação.

Serviço

7ª DemoliMandi

Data: 14 de setembro (domingo), a partir das 9h

Local: Parque Municipal Ângelo Zeglin Palú, localizado na rua Valcir de Oliveira, no Campo do Capao, em Mandirituba

Ingressos: R$ 30 + doação

Informações e dúvidas pelo telefone 41 99981-4395