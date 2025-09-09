Curitiba tem rajadas de vento de 44 km/h por causa de frente fria; como fica durante o dia?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As chuvas registradas na madrugada desta terça-feira (9) vieram acompanhadas de fortes rajadas de vento em diferentes pontos da Região Metropolitana de Curitiba. Na capital, o pico de velocidade foi de 44,6 km/h, às 3h15, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Os volumes de chuva estão associados à passagem de uma frente fria pelo estado. Embora as massas de ar comecem a se deslocar em direção a São Paulo ao longo do dia, ainda há risco de tempestades localizadas em algumas regiões paranaenses.

Em Curitiba, as rajadas diminuíram durante a manhã, chegando a 26 km/h. Mesmo com a redução na intensidade do vento, a terça-feira segue marcada por instabilidade, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia e temperaturas amenas. A mínima foi registrada na madrugada, com 15,2 ºC, e a máxima não deve passar dos 22 ºC.

Alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém ativo um alerta amarelo de risco para tempestades até às 10h desta terça-feira. O aviso prevê chuvas com acumulados entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm em um único dia, rajadas de vento intensas e possibilidade de queda de granizo. A área de abrangência inclui municípios do Norte até a faixa Leste do estado.

A partir de quarta-feira (10), a tendência é de redução gradual das chuvas em todas as regiões do Paraná, embora a nebulosidade ainda persista em alguns períodos. Em Curitiba, o dia começa frio, com mínima de 7 ºC, mas a expectativa é de céu aberto e elevação da temperatura ao longo do dia, alcançando 23 ºC na parte da tarde.

