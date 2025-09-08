Ventos costeiros

Litoral do Paraná tem alerta de ventos de até 60 km/h, diz Inmet

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 08/09/25 17h12
Alerta de ventos costeiros no litoral do Paraná
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (08) dois alertas de “perigo potencial” para o Litoral do Paraná: o de ventos costeiros e tempestade. Conforme o órgão, os fenômenos devem ser registrados até terça-feira (09).

O alerta para ventos costeiros iniciou às 7 horas desta segunda (08) e tem previsão de se estender até às 23h59 de terça-feira (09). Em relação ao alerta de tempestade, ele começou a valer às 10 horas desta segunda (08), com previsão de se estender até às 10 horas de terça (09).

Conforme o instituto, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas devem ficar entre 40 a 60 km/h, resultando na formação de acúmulo de areia sobre construções da orla. Sobre a tempestade, a previsão aponta que as cidades do litoral devem registrar nesse período chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e, até mesmo, queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo.

Região de Curitiba também pode ser atingida por tempestades

Além do Litoral, o alerta de “perigo potencial” para tempestades também inclui cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Entre as cidades que podem ser atingidas pelo fenômeno, estão:

  • Adrianópolis;
  • Agudos do Sul;
  • Almirante Tamandaré;
  • Araucária;
  • Balsa Nova;
  • Bocaiúva do Sul;
  • Campina Grande do Sul;
  • Campo do Tenente;
  • Campo Largo;
  • Campo Magro;
  • Cerro Azul;
  • Colombo;
  • Contenda;
  • Doutor Ulysses;
  • Fazenda Rio Grande;
  • Itaperuçu;
  • Lapa;
  • Mandirituba;
  • Piên;
  • Pinhais;
  • Piraquara;
  • Quatro Barras;
  • Quitandinha;
  • Rio Branco do Sul;
  • Rio Negro;
  • São José dos Pinhais;
  • Tijucas do Sul;
  • Tunas do Paraná.

Durante a tempestade, a recomendação é evitar se abrigar embaixo de árvores, pois existe risco de queda e até mesmo de descargas elétricas. Também não é uma boa ideia estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem não resistir aos ventos fortes.

Outra dica importante: deixe os aparelhos eletrônicos longe das tomadas durante a tempestade. Raios podem causar sobrecarga na rede elétrica e danificar os equipamentos.

