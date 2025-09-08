Litoral do Paraná tem alerta de ventos de até 60 km/h, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (08) dois alertas de “perigo potencial” para o Litoral do Paraná: o de ventos costeiros e tempestade. Conforme o órgão, os fenômenos devem ser registrados até terça-feira (09).
O alerta para ventos costeiros iniciou às 7 horas desta segunda (08) e tem previsão de se estender até às 23h59 de terça-feira (09). Em relação ao alerta de tempestade, ele começou a valer às 10 horas desta segunda (08), com previsão de se estender até às 10 horas de terça (09).
Conforme o instituto, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas devem ficar entre 40 a 60 km/h, resultando na formação de acúmulo de areia sobre construções da orla. Sobre a tempestade, a previsão aponta que as cidades do litoral devem registrar nesse período chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e, até mesmo, queda de granizo.
De acordo com o Inmet, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo.
Região de Curitiba também pode ser atingida por tempestades
Além do Litoral, o alerta de “perigo potencial” para tempestades também inclui cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Entre as cidades que podem ser atingidas pelo fenômeno, estão:
- Adrianópolis;
- Agudos do Sul;
- Almirante Tamandaré;
- Araucária;
- Balsa Nova;
- Bocaiúva do Sul;
- Campina Grande do Sul;
- Campo do Tenente;
- Campo Largo;
- Campo Magro;
- Cerro Azul;
- Colombo;
- Contenda;
- Doutor Ulysses;
- Fazenda Rio Grande;
- Itaperuçu;
- Lapa;
- Mandirituba;
- Piên;
- Pinhais;
- Piraquara;
- Quatro Barras;
- Quitandinha;
- Rio Branco do Sul;
- Rio Negro;
- São José dos Pinhais;
- Tijucas do Sul;
- Tunas do Paraná.
Durante a tempestade, a recomendação é evitar se abrigar embaixo de árvores, pois existe risco de queda e até mesmo de descargas elétricas. Também não é uma boa ideia estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem não resistir aos ventos fortes.
Outra dica importante: deixe os aparelhos eletrônicos longe das tomadas durante a tempestade. Raios podem causar sobrecarga na rede elétrica e danificar os equipamentos.