Mais de 100 mil veículos devem voltar a Curitiba nesta segunda após feriado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estradas que levam até Curitiba seguem com movimento mais intenso nesta segunda-feira (08), pois, levando em consideração que para os curitibanos o feriado termina apenas na terça-feira (09), a expectativa é de que o fluxo de veículos nas rodovias em direção a Curitiba continue acima do normal até o início da noite desta segunda. Concessionárias responsáveis pela BR-277 estimam que mais de 100 mil veículos devem retornar à capital.

Conforme a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela BR-277 no litoral, até o final desta manhã, a movimentação era tranquila e sem registros de interdições, com fluxo considerado dentro do normal. Entretanto, a estimativa é que no final do dia e início da noite, o motorista encontre tráfego mais pesado. Ao todo, são esperados mais de 14 mil veículos subindo a Serra do Mar.

Em relação a quem decidiu passar o feriado no interior do Paraná e planeja retornar nesta segunda (08), a concessionária Via Araucária afirma que a expectativa é de que 88, 8 mil veículos passem pelas cinco praças de pedágio dela.

Segundo a empresa, neste feriado, 323 mil veículos passaram pelos 473 quilômetros de concessão. O volume representa um aumento de 25% no movimento de veículos nas rodovias comparado a dias normais.

A reportagem entrou em contato com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-116 e BR-376, para saber a expectativa de veículos que devem passar pelas rodovias nesta segunda (08), mas até esta publicação não teve retorno.

No momento, há o registro de fila entre os km 669 e 666 da BR-376, sentido Curitiba. Na BR-116, o fluxo é considerado normal no Contorno Leste.

Obras programadas nas rodovias do Paraná

Quem vai passar pelas rodovias do Paraná pode encontrar obras em alguns trechos. Confira quais são os pontos com intervenções, de acordo com a Via Araucária:

BR-277: em Palmeira do km 204 ao 211 das 7h às 17h; em Campo Largo no km 144 ao 145.

em Palmeira do km 204 ao 211 das 7h às 17h; em Campo Largo no km 144 ao 145. BR-277: Balsa Nova no km 147 das 7h às 17h.

Balsa Nova no km 147 das 7h às 17h. BR-376: Curitiba no km 591 das 7h às 17h.

Curitiba no km 591 das 7h às 17h. BR-373: Ponta Grossa no km 183,2 das 7h às 17h.

Ponta Grossa no km 183,2 das 7h às 17h. PR-427: Lapa no km 32,6 das 7h às 17h.

