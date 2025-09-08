Mãe é presa após ameaçar filha de 8 anos durante abordagem da PM no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher de 44 anos foi presa no fim da tarde de domingo (07), em Matinhos, no Litoral do Paraná, após ameaçar de morte a própria filha, de oito anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ameaça foi feita durante uma abordagem policial.

Conforme a corporação, por volta das 18h, uma guarnição de Rádio Patrulha Auto (RPA) foi acionada após denúncias informarem que uma criança estaria sendo vítima de agressões na Avenida Beira Mar, no balneário Praia Grande. No local, policiais encontraram a mãe, o namorado dela, de 44 anos, e a criança.

Segundo a PM, durante a abordagem, antes mesmo de ser questionada, a mulher passou a ofender a criança, xingando e a ameaçando de morte. Diante da situação, a equipe tentou intervir. Neste momento, a mulher teria desacatado e ameaçado os policiais também.

No boletim de ocorrência consta que a criança foi amparada pelas equipes, enquanto a mãe precisou ser algemada e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência e prestou assistência à criança.

O caso agora segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que adotará as medidas legais cabíveis aos fatos. A mulher deve responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, violência doméstica e desacato.