Adolescente é apreendido após furtar carro e provocar acidente em Curitiba

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (08), após furtar um Renault Megane Hatch e causar um acidente em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o jovem já teria outras passagens por furto de veículos.

O furto do carro aconteceu na Rua Lamenha Lins, no bairro Água Verde. Conforme a PCPR, o dono do veículo estava próximo do local e, ao perceber o crime, acionou a Polícia Militar (PM).

Durante a tentativa de fuga, o adolescente perdeu o controle do automóvel e colidiu contra outros veículos que estavam estacionados na Rua Cândido Xavier. Ele foi apreendido em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de dano, furto qualificado e por conduzir veículo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A PCPR informou que o menor de idade foi conduzido à Delegacia do Adolescente, em Curitiba.