Operação contra venda ilegal de agrotóxicos cumpre mandados na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova etapa da Operação Webcida cumpriu mandados de busca e apreensão em Curitiba e outras duas cidades da região metropolitana, na manhã desta terça-feira (09). A ação realizada pelo Ministério Público do Paraná investiga a comercialização ilegal de agrotóxicos pela internet.

Conforme o MP, as cidades em que as apreensões ocorreram foram Campina Grande do Sul e Piraquara. Para além da região, mandados também foram cumprido em Maringá, Londrina, Sarandi, Nova Esperança e Castro.

+ Leia mais Cheiro de erva danada: 37 kg de maconha em mala na Rodoferroviária de Curitiba

Entre os itens apreendidos, estão dados armazenados em celulares, notebooks, computadores, pendrives, HDs externos, CDs e DVDs. Além disso, documentos, cadernos, blocos de notas, os próprios agrotóxicos e suas embalagens.

Ao todo, a operação mira em dez alvos, todos suspeitos de envolvimento nos crimes de produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar agrotóxicos não registrados ou não autorizados, e de induzir o consumidor a erro sobre a natureza ou qualidade dos produtos.

De acordo com o MP, tais práticas são consideradas ilícitas devido à propaganda de agrotóxicos a consumidores não habilitados, ausência de registro da plataforma de comercialização junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, falta de cadastro e licença ambiental e venda sem receituário agronômico.

O objetivo da ação, conforme o MP, é comprovar os crimes, obter mais dados das pessoas físicas representadas nas comercializações, das distribuições e transportes realizados e da localização dos depósitos dos referidos produtos.