Cheiro de erva danada: 37 kg de maconha em mala na Rodoferroviária de Curitiba

O cheiro não deixou dúvidas. Foi assim que, nesta segunda-feira (08), a Guarda Municipal de Curitiba conseguiu interceptar uma quantidade significativa de maconha que seria transportada em uma mala na Rodoferroviária da capital paranaense.

O flagrante aconteceu quando um bagageiro e uma vigilante de segurança perceberam um odor suspeito vindo de uma bagagem. Atentos, eles não hesitaram em alertar os agentes da GM que mantêm um módulo fixo no local.

Rapidamente, os guardas municipais foram até o portão de embarque e conseguiram identificar a proprietária da mala. Durante a revista da bagagem, a confirmação: 37 quilos de maconha estavam escondidos ali, prontos para serem transportados.

A mulher foi detida no local e encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, onde permanece à disposição da justiça.

Esta apreensão é parte de um esforço maior da Guarda Municipal no combate ao tráfico de drogas em Curitiba, especialmente na região central. Os números mostram um aumento expressivo nas ações: em 2025, já foram registradas 189 ocorrências relacionadas a entorpecentes, com 25 pessoas presas e mais de 50 quilos de maconha apreendidos, além de mais de 50 pedras de crack.

O crescimento nas apreensões é significativo: 19,75% a mais em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizadas 153 ocorrências e 40 prisões por tráfico de drogas na área central da cidade.

A intensificação das abordagens tem se mostrado uma estratégia eficaz para coibir o tráfico em pontos estratégicos da cidade, como terminais de ônibus e a Rodoferroviária, locais frequentemente utilizados para o transporte de substâncias ilícitas.