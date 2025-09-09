Inscrição para a “Pedalada do Erasto” terminam nesta quarta

O Hospital Erasto Gaertner, referência nacional em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, realiza a Primeira Pedalada do Erasto, um evento ciclístico beneficente que ocorrerá no dia 14 de setembro, às 8h. As inscrições terminam nesta quarta-feira (10). O valor de inscrição é R$ 50,00 e inclui um kit contendo placa de identificação, mochila personalizada, bandana, além de chances de ganhar brindes exclusivos, como bicicletas e acessórios.

As inscrições para a Pedalada do Erasto podem ser feitas pelo site: https://pedaladadoerasto.com.br/.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em colaboração com a Prefeitura de Curitiba, a pedalada tem como objetivo arrecadar recursos para o programa Conscientizar+, do próprio hospital, dedicado à educação em saúde e prevenção do câncer.

Enio Ponczek, diretor executivo-financeiro do Hospital Erasto Gaertner, destaca a importância da iniciativa: “A Pedalada do Erasto é uma oportunidade de envolver a comunidade em uma atitude de cuidado e conscientização. Nosso foco é alertar para o câncer de pele, uma doença altamente relacionada à exposição solar, comum entre ciclistas e praticantes de atividades ao ar livre. A proposta é ampliar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce.”

O evento é aberto a todos: ciclistas iniciantes, experientes ou qualquer pessoa interessada em colaborar com uma causa tão significativa, podendo pedalar sozinho, com amigos ou em família. Para tornar o dia ainda mais especial, haverá um espaço dedicado às crianças de até 12 anos, no Festival da Família, promovido pelas secretarias estadual do Esporte e da Juventude de Curitiba.

O espaço oferecerá atrações como música, dança, brinquedos infláveis, circuito de habilidades e brincadeiras, estimulando a coordenação motora e promovendo a integração familiar. Além disso, haverá venda de pipoca e algodão-doce, sendo que 50% da renda arrecadada será revertida para ações do Hospital Erasto Gaertner voltadas à saúde e à prevenção do câncer.

Segundo Rogério Riva, responsável pela infraestrutura esportiva na Secretaria do Esporte, “a parceria visa promover uma atividade ao ar livre, inclusiva e lúdica, alinhada ao compromisso do Governo e do Hospital Erasto Gaertner com a promoção da saúde e a prevenção do câncer de pele, uma das principais prioridades em nossas campanhas de conscientização.”

O Hospital Erasto Gaertner, um dos maiores centros de referência em oncologia do Brasil, atende mais de 82 mil pacientes anualmente, realizando cerca de 2,8 milhões de procedimentos, dos quais 75% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A entidade reforça sua missão social por meio do programa Conscientizar+, que leva educação em saúde à população, com foco na prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama, próstata, pele e câncer infantojuvenil.

