Nota Paraná sorteia prêmios para moradores de 39 cidades

O programa Nota Paraná sorteou nesta terça-feira (09) o prêmio de mil reais para moradores de 39 cidades. Ao todo, 100 consumidores receberão o prêmio intermediário.

Além desse sorteio, dois paranaenses foram premiados com valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil pelo programa. Os vencedores, moradores de Toledo, no Oeste, e Londrina, no Norte, receberam os prêmios justamente no mês em que completam aniversário, em uma coincidência comemorativa.

Conforme o programa, os ganhadores do prêmio intermediário são das seguintes cidades:

Almirante Tamandaré;

Apucarana;

Arapongas;

Arapoti;

Bela Vista do Paraíso;

Cambé;

Cambira;

Cascavel;

Cianorte;

Colombo;

Curitiba;

Foz do Iguaçu;

Francisco Beltrão;

Goioerê;

Guarapuava;

Ibiporã;

Irati;

Lindoeste;

Londrina;

Lupionópolis;

Mandaguari;

Maria Helena;

Maringá;

Marquinho;

Morretes;

Palmeira,

Palotina;

Paraíso do Norte;

Paranacity;

Paranaguá;

Perobal;

Pinhais;

Ponta Grossa;

Renascença;

Reserva;

Rio Branco do Sul;

São José dos Pinhais;

Sarandi;

Toledo.

Além desses prêmios, o Nota Paraná ainda vai entregar outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50.

Como participar

Para participar do Nota Paraná é simples: basta se cadastrar no programa e ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.