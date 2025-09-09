Graninha boa!

Nota Paraná sorteia prêmios para moradores de 39 cidades

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 09/09/25 16h17
Jonathan Campos/AEN

O programa Nota Paraná sorteou nesta terça-feira (09) o prêmio de mil reais para moradores de 39 cidades. Ao todo, 100 consumidores receberão o prêmio intermediário.

Além desse sorteio, dois paranaenses foram premiados com valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil pelo programa. Os vencedores, moradores de Toledo, no Oeste, e Londrina, no Norte, receberam os prêmios justamente no mês em que completam aniversário, em uma coincidência comemorativa.

Conforme o programa, os ganhadores do prêmio intermediário são das seguintes cidades:

  • Almirante Tamandaré;
  • Apucarana;
  • Arapongas;
  • Arapoti;
  • Bela Vista do Paraíso;
  • Cambé;
  • Cambira;
  • Cascavel;
  • Cianorte;
  • Colombo;
  • Curitiba;
  • Foz do Iguaçu;
  • Francisco Beltrão;
  • Goioerê;
  • Guarapuava;
  • Ibiporã;
  • Irati;
  • Lindoeste;
  • Londrina;
  • Lupionópolis;
  • Mandaguari;
  • Maria Helena;
  • Maringá;
  • Marquinho;
  • Morretes;
  • Palmeira,
  • Palotina;
  • Paraíso do Norte;
  • Paranacity;
  • Paranaguá;
  • Perobal;
  • Pinhais;
  • Ponta Grossa;
  • Renascença;
  • Reserva;
  • Rio Branco do Sul;
  • São José dos Pinhais;
  • Sarandi;
  • Toledo.

Além desses prêmios, o Nota Paraná ainda vai entregar outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50.

Como participar

Para participar do Nota Paraná é simples: basta se cadastrar no programa e ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

