Nota Paraná sorteia prêmios para moradores de 39 cidades

O programa Nota Paraná sorteou nesta terça-feira (09) o prêmio de mil reais para moradores de 39 cidades. Ao todo, 100 consumidores receberão o prêmio intermediário.
Além desse sorteio, dois paranaenses foram premiados com valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil pelo programa. Os vencedores, moradores de Toledo, no Oeste, e Londrina, no Norte, receberam os prêmios justamente no mês em que completam aniversário, em uma coincidência comemorativa.
Conforme o programa, os ganhadores do prêmio intermediário são das seguintes cidades:
- Almirante Tamandaré;
- Apucarana;
- Arapongas;
- Arapoti;
- Bela Vista do Paraíso;
- Cambé;
- Cambira;
- Cascavel;
- Cianorte;
- Colombo;
- Curitiba;
- Foz do Iguaçu;
- Francisco Beltrão;
- Goioerê;
- Guarapuava;
- Ibiporã;
- Irati;
- Lindoeste;
- Londrina;
- Lupionópolis;
- Mandaguari;
- Maria Helena;
- Maringá;
- Marquinho;
- Morretes;
- Palmeira,
- Palotina;
- Paraíso do Norte;
- Paranacity;
- Paranaguá;
- Perobal;
- Pinhais;
- Ponta Grossa;
- Renascença;
- Reserva;
- Rio Branco do Sul;
- São José dos Pinhais;
- Sarandi;
- Toledo.
Além desses prêmios, o Nota Paraná ainda vai entregar outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50.
Como participar
Para participar do Nota Paraná é simples: basta se cadastrar no programa e ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.
Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.