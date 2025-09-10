Zoológico de Curitiba promete anunciar novidade na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma girafa, uma zebra ou um urso? A Prefeitura de Curitiba usou as redes sociais para fazer uma postagem nesta quarta-feira (10) afirmando que, em breve, uma novidade chegará ao Zoológico de Curitiba.

A publicação deixou os seguidores curiosos para saber o que está por vir. Para a Tribuna do Paraná, a comunicação da prefeitura revelou que o anúncio será feito na próxima semana.

Nos comentários da publicação, há palpites de todos os lados. No entanto, parece existir um concesso entre os seguidores de que a novidade deve ser uma girafa.

“Girafa, zebra e urso. Rapaz que cuida dos carros lá nos contou…. Tomara!”, publicou uma seguidora.

“Tomara que seja uma girafa!!!”, comentou outra usuária.

“Fomos sábado e área das girafas estava em reforma! Será isso? 😍”, questionou uma seguidora.

Os bichos do Zoológico de Curitiba

Ainda nesta semana, outra publicação da Prefeitura de Curitiba relacionada ao Zoológico da cidade também chamou a atenção. Desta vez, envolvendo o leão Dacar.

Segundo o município, ele precisou passar uma ressonância magnética no último sábado (09). Para acompanhar o animal de 160 quilos durante o procedimento foi necessária uma equipe de 12 pessoas.

De acordo com a prefeitura, o exame fez parte de um check-up. Entre os profissionais, estavam veterinários e cuidadores. A ação contou com apoio da Liga Vet, de especialistas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da equipe técnica do zoológico.