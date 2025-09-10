Coletor é demitido após performance perigosa viralizar na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O coletor de lixo Denilson Ribeiro, de 21 anos, foi demitido após publicar em suas redes sociais vídeos em que ele aparece fazendo performances perigosas no caminhão da coleta, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com o jovem, ele trabalhava há três anos e sete meses como coletor e amava o que fazia. Para ele, os vídeos era uma alternativa de chamar a atenção das pessoas para uma profissão que é desvalorizada.

+ Leia mais Geolocalização do celular comprova vínculo empregatício de doméstica em Curitiba

“Eu não imaginava que ia viralizar assim, mas queria chamar atenção, mostrar um pouco do dia a dia também”, explica.

Denilson publicou o vídeo que ganhou maior visibilidade em 16 de agosto. De acordo com ele, a demissão aconteceu dez dias após a postagem, sem advertência prévia.

Nas imagens, o jovem aparece pendurado apenas pelas mãos na barra traseira do veículo, com os pés no ar. Em um outro trecho, ele chega a encostar uma das mãos no chão enquanto o caminhão está em movimento. Há outro vídeo em que ele também repete os gestos, chagando a “patinar” no asfalto. Assista ao vídeo abaixo.

“Eu amava o meu trabalho, eu realmente me divertia. Eu até, às vezes, falava para as pessoas que a coleta não é um trabalho, para mim, era um esporte”, comenta.

Em nota, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande afirmou que só tomou conhecimento do caso após a grande repercussão e, até então, não havia qualquer informação a respeito do ocorrido.

Ainda conforme a prefeitura, o município não tem participação e nem responsabilidade na decisão de desligamento do funcionário, pois ele era contratado pela empresa que administra a coleta. Portanto, “cabe exclusivamente a essa empresa a gestão de admissões e demissões de seus colaboradores”.

A empresa responsável pela coleta na cidade é a Inova Ambiental. Ao ser procurada, ela confirmou que o jovem foi desligado, mas não quis comentar sobre a decisão.