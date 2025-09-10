Rede atacadista faz ação inédita com descontos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem aí está precisando abastecer a despensa ou o comércio sem gastar muito? Nesta quarta e quinta (10 e 11 de setembro), o Assaí está com uma promoção que promete fazer a diferença no bolso do curitibano e de quem mora em Londrina, Foz do Iguaçu e Maringá. É a inédita Operação Baixa Preço, com descontos em várias categorias, desde itens básicos até bebidas.

E olha, não é só propaganda, os descontos são reais. O azeite de oliva extra virgem Andorinha (500ml) está por R$ 29,90, a latinha de Budweiser por R$ 3,49 e o refrigerante Coca-Cola por apenas R$ 2,95. Isso sem falar nos itens básicos como arroz, açúcar e óleo, que também estão com preços bem atrativos.

Para quem quer economizar ainda mais, basta baixar o aplicativo Meu Assaí e acessar ofertas exclusivas. Por exemplo, o óleo de soja Coamo sai por R$ 7,45, mas no app cai para R$ 6,85. Já pensou quanto dá de economia quando você compra várias unidades?

Para os comerciantes, a dica é aproveitar o parcelamento em até 3x sem juros no Cartão Passaí, exclusivo da rede. Dá para abastecer o estoque sem comprometer o caixa.

Olha só algumas das principais ofertas:

• Arroz Parboilizado Longo Fino Tipo 1 Buriti – Pacote 5kg – R$ 14,90 cada

• Açúcar Refinado Caravelas – Pacote 5kg – R$ 16,90 cada

• Óleo de Soja Coamo – Pet 900ml – R$ 7,45 cada ou R$ 6,85 no app Meu Assaí (válido para até 100 unidades)

• Leite Longa Vida Integral, Semidesnatado ou Desnatado Líder – Tp 1L – R$ 4,79 cada ou por R$ 4,26 no app Meu Assaí (válido para até 120 unidades)

• Azeite de Oliva Extra Virgem Andorinha – Vidro 500ml – R$ 29,90 cada

• Biscoito Sabor Leite ou de Maizena Isabela – Pacote 350g – R$ 3,79 cada

• Macarrão Instantâneo Nissin Lámen Sabores – Pacote 85g – R$ 1,99 cada

• Filezinho Sassami de Frango Congelado Pioneiro (Kg) – R$ 13,90 quilo

• Batata Palito Congelada Lar – Pacote 1,5kg – R$ 13,80 cada

• Cerveja Budweiser – Lata 350ml – R$ 3,49 cada

• Cerveja Puro Malte Império – Lata 350ml – R$ 2,45 cada

• Refrigerante Original ou Sem Açúcar Coca-Cola – Lata 350ml – R$ 2,95 cada

• Creme Dental Máxima Proteção Anticáries Colgate Pack 3x180g Leve Mais e Pague Menos – R$ 17,50 cada

A mobilização acontece em todas as lojas do Assaí do Paraná e terá live nos perfis oficiais (Instagram e YouTube), às 18h (horário de Brasília), apresentada pelo comunicador Felipe Folli, com anúncios de ofertas imperdíveis durante a transmissão e janelas de destaque por região. Além disso, Felipe fará um giro pelo país para apresentar as melhores condições em cada Estado.

Para os clientes cadastrados no aplicativo Meu Assaí (disponível para download gratuito no App Store ou Google Play), descontos personalizados e exclusivos também estarão disponíveis.

A promoção vale para todas as lojas do Paraná, mas só por dois dias ou enquanto durarem os estoques. Se você ficou interessado, é melhor correr! As lojas estão espalhadas por Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Maringá.

Para encontrar a unidade mais perto de você, é só acessar o site www.assai.com.br ou baixar o app Meu Assaí.