Bazar em Curitiba vende móveis da Mercadoteca a partir de R$100

Nesta sexta-feira (12), a iniciativa Caçamba do Bem promove um bazar com os móveis que pertenciam à Mercadoteca do Mossunguê, espaço gastronômico que encerrou suas atividades no fim de agosto. O evento começa às 9h, no antigo restaurante, e reúne peças em bom estado, que agora ganham a chance de compor novos ambientes.

Entre os itens disponíveis estão mesas, cadeiras, sofás, banquetas e outros móveis de uso coletivo, todos com preços acessíveis, a partir de R$ 100. Confira, abaixo, alguns dos itens disponíveis no bazar:

A proposta do bazar é unir consumo consciente e memória afetiva, oferecendo ao público a possibilidade de levar para casa um pedaço da história de um espaço que marcou a cena cultural e gastronômica de Curitiba.

A fundadora do Caçamba do Bem, Marília Bender Almeida, explica que o projeto tem como objetivo dar novos significados a móveis que poderiam ter como destino o descarte. “Cada peça comercializada evita que um móvel de qualidade vá parar no lixo. É uma forma concreta de mostrar que reutilizar é mais eficiente e responsável do que descartar. Além disso, é uma maneira de preservar a memória de um lugar que foi tão importante para a cidade”, destaca.

Encerramento das atividades

A unidade da Mercadoteca localizada no bairro Mossunguê encerrou oficialmente as atividades no dia 31 de agosto. O espaço, que por anos foi referência em encontros gastronômicos e culturais, dará lugar a um novo projeto gastronômico, previsto para inaugurar em 2026. Os detalhes da nova proposta ainda não foram divulgados.

Apesar do fechamento da unidade no Mossunguê, as outras Mercadotecas seguem em funcionamento. Em Curitiba, o empreendimento continua ativo no Shopping Crystal, no piso L3, e também mantém uma unidade em Florianópolis, ambas com programação voltada à gastronomia e à cultura.

Serviço

Bazar Caçamba do Bem – Mercadoteca do Mossunguê

Data: sexta-feira (12 de setembro)

Horário: das 9h às 17h

Local: Rua Paulo Gorski, nº 1309, no bairro Mossunguê

