Mercadoteca encerra atividades em unidade em Curitiba

A unidade da Mercadoteca localizada no bairro Mossunguê, em Curitiba, encerrará suas atividades no próximo dia 31 de agosto. Até lá, o espaço continuará funcionando normalmente, com todas as operações e atrações musicais mantidas durante o mês.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do empreendimento (veja a publicação abaixo). O espaço dará lugar a um novo projeto gastronômico, cujos detalhes ainda não foram revelados. A previsão de inauguração do novo local é para 2026.

Inaugurada em 2015, a Mercadoteca foi pioneira em Curitiba ao reunir gastronomia, bebidas e entretenimento em um só ambiente. Em 2018, o espaço foi adquirido pelo Grupo Vino!, do empresário e especialista em vinhos Raphael Zanette.

Outras unidades seguem a todo vapor

Apesar do encerramento das atividades na unidade do Mossunguê, as outras unidades da Mercadoteca seguirão funcionando normalmente. O empreendimento também está no Shopping Crystal, no piso L3, em Curitiba, e em Florianópolis, ambas com foco em gastronomia e programação cultural.

Serviço

Mercadoteca Mossunguê

Encerramento: 31 de agosto (domingo)

Horário de funcionamento: terça-feira a quinta-feira, das 17h às 23h; sexta-feira e sábado, das 12h às 23h; e aos domingos, das 12h às 18h

Endereço: rua Paulo Gorski, nº 1309, no Mossunguê Reservas pelo WhatsApp 41 98708-6700

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉