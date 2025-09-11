Um dia antes de show, baterista do Green Day visita loja de música em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dia antes de fazer show em Curitiba, o músico Tré Cool, baterista da banda norte-americana Green Day, aproveitou a quinta-feira (11) para passear pela capital paranaense.

Tré saiu do hotel, cumprimentou alguns fãs que estavam na região e visitou a Drum Shop, loja de instrumentos musicais localizada no Centro de Curitiba.

Em postagem nas redes sociais, a Drum Shop divulgou fotos de Tré no local e mostrou que o baterista colou um adesivo do Green Day em um vidro do estabelecimento. Confira:

A loja também garantiu que o músico ficou “encantado com as relíquias no acervo de coleção de baterias da Drum Shop”.

Green Day em Curitiba

A banda, formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, se apresenta em Curitiba nesta sexta-feira (12), na Arena da Baixada. Essa é a segunda vez que o grupo se apresenta na capital paranaense. Dessa vez, com a Saviors Tour. O primeiro show aconteceu em 2017.

Nesta sexta, a abertura dos portões está programada para 17 horas. O show de abertura fica por conta da banda Bad Nerves, às 19h30. Já o Green Day sobe ao palco principal a partir das 21 horas, com previsão de encerramento por volta da meia-noite.

Baterista do Green Day tocou com grupo de pagode em São Paulo

Esse não foi o primeiro rolê de Tré Cool na cidade em que se hospeda brevemente. A banda foi a atração principal do festival The Town, em São Paulo, no último domingo (07). Um dia antes do show, no dia 06 de setembro, o músico aproveitou a folga para participar de um show de pagode, em um bar paulista.

O percussionista tocou com o grupo Sambv no bar Pra Ti Faria, na Faria Lima, zona Sul de São Paulo.