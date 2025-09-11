Show do Green Day em Curitiba altera trânsito no bairro Água Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (12), a Arena da Baixada, em Curitiba, será palco do show da banda norte-americana Green Day. Por causa do grande fluxo de fãs em direção ao estádio, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) vai realizar bloqueios e desvios em ruas estratégicas do bairro Água Verde durante o dia.

As principais alterações no tráfego acontecem na Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Brigadeiro Franco, e na Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Moradores das áreas bloqueadas terão acesso garantido mediante apresentação de credencial ou documento que comprove residência.

Durante toda a operação, monitores de trânsito estarão no entorno para orientar motoristas e pedestres. A expectativa é que cerca de 36 mil pessoas circulem pela região entre a chegada e a dispersão do público.

Que horas começa o show do Green Day em Curitiba

A abertura dos portões da Arena está programada para às 17 horas. O show de abertura fica por conta da banda Bad Nerves, às 19h30. Já o Green Day sobe ao palco principal a partir das 21 horas, com previsão de encerramento por volta da meia-noite.