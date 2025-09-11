Pesquisa consultará passageiros sobre qualidade do transporte coletivo de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da próxima segunda-feira (15), os passageiros do transporte coletivo de Curitiba terão a oportunidade de expressar as opiniões sobre o serviço público. A Urbanização de Curitiba (Urbs) e o World Resources Institute (WRI) darão início à pesquisa QualiÔnibus, que vai avaliar a satisfação dos usuários com o sistema de ônibus da capital.

Durante dez dias, os fiscais da empresa percorrerão pontos, estações-tubo e ônibus para coletar informações sobre diversos aspectos do serviço, como acesso ao transporte, tempo de espera, custo, conforto, segurança, integração, confiabilidade e formas de pagamento e recarga de créditos.

O levantamento também buscará traçar um perfil detalhado dos passageiros e da utilização do sistema, incluindo perguntas sobre os motivos de deslocamento, quantidade de ônibus utilizados, frequência de uso e, ainda, o uso de outros meios de transporte, como bicicletas, veículo próprio, táxis e aplicativos.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, as avaliações servirão de base para tomadas de decisões e melhorias no serviço. “A pesquisa é um balizador que nos ajuda apontar áreas com bom resultado e outras em que é necessário melhorar. Ela é especialmente importante neste momento em que estamos elaborando o edital do novo contrato de concessão do transporte coletivo. Ouvir e entender as demandas dos passageiros é essencial”, diz Maia Neto.

Nesta quinta-feira (11), os fiscais da Urbs participaram de um treinamento especial para a aplicação da pesquisa. Aproximadamente 50 profissionais, que estarão identificados com crachás da empresa contendo a palavra “pesquisador”, trabalharão no levantamento entre 6h e 19h30.

A pesquisa contém 63 perguntas e leva cerca de 12 minutos para ser respondida. As questões seguem uma escala de 1 a 5, que posteriormente são convertidas em notas de 0 a 10.

Ao todo, serão realizadas 958 entrevistas distribuídas em 106 linhas de ônibus do transporte coletivo da capital, conforme explica Clodoaldo Valentim, coordenador da unidade de gestão de riscos da Urbs e responsável pela pesquisa.

“Os fiscais identificados se apresentarão e pedirão permissão para coletar a opinião do usuário. A pesquisa é rápida e simples. Os fiscais vão usar cartões com as perguntas para facilitar a visualização das questões pelos usuários. As respostas são inseridas na plataforma da pesquisa pelo celular”, detalhou. A expectativa é que os resultados sejam divulgados até 30 dias após o término do levantamento.

Este é o segundo levantamento consecutivo realizado pela Urbs e WRI sobre a qualidade do sistema. No ano passado, o transporte coletivo de Curitiba obteve nota média de satisfação de 6,5, com notas mais altas para a qualidade do atendimento ao cliente (7,5), acesso ao transporte (7,0) e integração (6,9). Os pontos que receberam avaliações mais baixas foram segurança pública e gasto com transporte.