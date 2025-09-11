Taxicão: Curitiba pode ganhar serviço de transporte exclusivo para pets

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba pode ganhar um novo serviço de transporte voltado exclusivamente para os animais de estimação. Está em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) um projeto de lei que cria o táxi animal, chamado de “Taxicão”. A proposta, de autoria do vereador Renan Ceschin (Pode), institui e regulamenta o serviço especializado em transportar animais domésticos pela capital paranaense (005.00457.2025).

A ideia é que o “Taxicão” seja acionado para levar os pets a diversos destinos como clínicas veterinárias, hospitais, pet shops, centros de estética, serviços de banho e tosa, hotéis, abrigos ou eventos de adoção. O serviço poderá ser prestado por condutores autônomos, taxistas ou motoristas de aplicativo, desde que devidamente cadastrados junto ao órgão competente do município.

Motoristas terão que atender critérios para trabalhar com Taxicão

Para garantir a segurança e o bem-estar dos animais transportados, o projeto estabelece critérios específicos que os motoristas precisarão atender. Apenas profissionais com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, cadastro atualizado e veículos em boas condições poderão operar o serviço. Os carros também deverão contar com piso lavável, caixas de transporte adequadas, kits básicos de primeiros socorros e sistema de ventilação eficiente.

“Muitos cidadãos enfrentam limitações ao tentar transportar seus pets em veículos de transporte público, táxis ou aplicativos, que muitas vezes não permitem o embarque de animais ou não oferecem estrutura adequada”, justifica Ceschin. “O serviço poderá se tornar um importante apoio logístico para campanhas de adoção”, complementa.

O projeto de lei foi protocolado no dia 9 de junho e atualmente aguarda a instrução da Procuradoria Jurídica (ProJuris). Caso seja aprovado pelos parlamentares e posteriormente sancionado pelo prefeito, o “Taxicão” entrará em vigor na data de publicação oficial.