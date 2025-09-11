Concurso na RMC tem 56 vagas imediatas e salário de R$ 4,2 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, já estão abertas. O edital oferece 56 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os níveis Fundamental, Médio e Superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Consulplan, até às 16h do dia 16 de outubro (quinta-feira).

Os salários iniciais variam conforme a escolaridade exigida, partindo de R$ 1.904,40 para cargos de nível Fundamental e chegando a R$ 4.209,73 para funções de nível Superior. Além da remuneração, todos os aprovados receberão vale-alimentação no valor de R$ 682,00. Confira, a seguir, o valor das inscrições para o concurso:

R$ 120,00 para cargos de Nível Superior Completo;

R$ 80,00 para cargos de Nível Médio;

R$ 80,00 para cargos de Nível Fundamental Completo.

Os candidatos que se enquadram nos critérios legais podem solicitar isenção da taxa de inscrição até às 16h desta sexta-feira (12). O pedido deve ser feito pelo site da Consulplan, mediante envio de documento de identidade com foto e comprovante que ateste a condição de doador de sangue regular ou de medula óssea.

O pagamento do boleto deverá ser feito até o dia 17 de outubro de 2025, às 20h, em qualquer agência bancária ou via internet banking. Quem não efetuar o pagamento até essa data poderá reimprimir a guia no primeiro dia útil seguinte, respeitando o horário limite.

Critérios para as vagas

Para os cargos de nível Superior, o edital prevê oportunidades exclusivas para candidatos formados em Direito e com inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Já para os níveis Fundamental e Médio, basta apresentar o diploma de escolaridade correspondente, além de comprovar conhecimentos básicos de informática e noções de arquivamento geral.

As provas objetivas de múltipla escolha, etapa obrigatória para todos os cargos, serão aplicadas em 23 de novembro de 2025 (domingo), no município de Piraquara. O conteúdo programático, bem como detalhamento de documentos necessários, está detalhado no edital disponibilizado no site da organizadora.

