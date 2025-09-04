Sem trilhos!

Bonde Digital: trajeto do novo BUD vai ligar Pinhais a Piraquara

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 04/09/25 17h50
Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O governador Ratinho Junior apresentou nesta quinta-feira (04) o Bonde Urbano Digital (BUD), novo sistema de transporte coletivo que promete mudar a mobilidade da Região Metropolitana de Curitiba. A solenidade aconteceu no PARC Autódromo, antigo Autódromo de Pinhais, onde o veículo elétrico fabricado na China foi exibido como parte do projeto-piloto da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP).

O trajeto do BUD ligará o Terminal de Pinhais ao Terminal São Roque, em Piraquara, percorrendo aproximadamente 10 quilômetros pela Avenida Ayrton Senna da Silva e a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel. Com capacidade para transportar até 280 passageiros, o bonde elétrico vai atender uma demanda que hoje chega a 10 mil usuários diariamente. A previsão é de que o bonde entre em funcionamento no mês de novembro.

+ Leia mais

Durante a fase de testes, os ônibus convencionais continuarão operando normalmente, em paralelo ao novo sistema. Para viabilizar a operação do bonde digital, serão necessárias intervenções no pavimento para instalação de sensores magnéticos de alta precisão, responsáveis por determinar o trajeto a ser seguido pelo veículo.

Os terminais também passarão por adaptações, recebendo sinalização especial. Em Piraquara, será construída uma garagem de manutenção anexa ao terminal existente. O investimento estadual nesta primeira etapa chega a R$ 6 milhões, com previsão de início das operações em novembro deste ano.

Velocidade de 70 km/h

O Bonde Urbano Digital impressiona por suas características técnicas: possui 30 metros de comprimento, é equipado com ar-condicionado e tem operação bidirecional. Um dos grandes diferenciais é a velocidade de deslocamento, que pode chegar a 70 km/h, superando os 60 km/h do sistema BRT. Além disso, sua vida útil estimada é de 30 anos, três vezes maior que a dos ônibus convencionais.

O veículo conta com tecnologia de ponta em segurança, incluindo rastreamento automático, orientação autônoma e proteção eletrônica ativa. Diversos sensores, radares e sistema de vídeo garantem maior segurança durante os deslocamentos, especialmente importante considerando que o bonde compartilhará as vias com outros veículos como carros, caminhões, motos e ônibus.

Entre as vantagens do sistema está o custo de implantação, aproximadamente três vezes menor que o de um VLT convencional. O BUD permite condução automática em vias segregadas, semelhantes às canaletas já existentes em Curitiba. Outro ponto positivo é o tempo reduzido de implementação – cerca de um ano para vias de até 15 quilômetros com aproximadamente 15 veículos.

O sistema ainda tem potencial para aumentar sua capacidade, podendo chegar a 360 passageiros com a adição de até quatro carros de 10 metros. Para efeito de comparação, o maior ônibus atualmente em circulação na Região Metropolitana de Curitiba transporta no máximo 250 pessoas.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna