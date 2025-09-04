Região de Curitiba vai ganhar bonde sem trilhos e sem motorista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Ratinho Junior, em solenidade no PARC Autódromo, antigo Autódromo de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, apresentou nesta tarde de quinta-feira (04) o mais novo transporte coletivo da região: o Bonde Digital Urbano (BUD). O veículo elétrico fabricado na China faz parte do projeto-piloto da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP).

A tecnologia, conhecida como DRT (Digital Rail Transit, ou transporte sobre trilhos digitais, em português), usa indução magnética para guiar o veículo por uma rota sinalizada no asfalto, como se fosse um “metrô de superfície”.

O governo do Estado apresentou o modelo de transporte em julho. Agora, a fase de testes deve acontecer em breve.

O bonde digital vai circular em um trajeto de 10 quilômetros, ligando o Terminal de Pinhais ao Terminal de São Roque, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O percurso foi escolhido por ter tráfego moderado, perfil urbano e geografia compatível com a operação experimental, conforte descritivo do contrato.

“Já há muito tempo Curitiba e região metropolitana vem estudando nova soluções para o transporte público. É natural que como qualquer cidade, a máquina pública tem que pensar em novas soluções e tecnologias para se modernizar. A ideia não é substituir nenhum modal, fomos buscando o que o mundo tem e o [modelo] que cabia no nosso bolso. Hoje só com o dinheiro da passagem não paga o transporte, isso no mundo todo”, disse o governador Ratinho Junior durante coletiva nesta tarde de quinta-feira.

Período de testes nos próximos 30 dias

Durante a coletiva, o governador Ratinho Junior explicou sobre o período de testes do novo modelo de transporte coletivo. “A ideia é poder nos próximos 30 dias atender a população que vai usar o transporte. e durante o período de teste saber como a população vê esse veículo, como se comporta no trânsito da cidade. e aí sim, vamos dar amplitude a esse projeto, com novas linhas”, ressaltou.

Segundo Ratinho, o BUD não vai substituir nenhum tipo de transporte coletivo atual, mas complementar o transporte e a mobilidade nas cidades, fazendo com que Curitiba e região continue sendo pioneira no transporte público.

Veículo sem motorista!

O Bonde Digital Urbano (BUD) é um veículo 100% elétrico e autônomo, guiado por sensores enterrados no asfalto que funcionam como trilhos virtuais. A tecnologia do bonde permite que o veículo opere sem a necessidade de custos na criação de trilhos físicos tradicionais, como no caso do metrô de superfície.

Segundo anunciou o governador Ratinho Junior, o BUD será testado na região de Piraquara – Pinhais por um período de aproximadamente seis meses.

Conheça o interior do BUD:

