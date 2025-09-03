Governo do Paraná posta vídeo de objeto misterioso e promete anúncio nesta quinta

O Governo do Paraná divulgou um vídeo, na tarde desta quarta-feira (03), que capturou a atenção dos internautas: dois caminhões trafegam transportando uma carga que não se pode identificar, coberto por um grande plástico verde.
A postagem vem acompanhada de uma promessa que deixa no ar a expectativa: um importante anúncio será realizado na quinta-feira (04). O que estaria por trás dessa carga misteriosa? O governo mantém o suspense, enquanto usuários especulam nas redes sociais.
Assista:
“O que será que está chegando ao Paraná? Um objeto misterioso foi visto andando pelas ruas de Curitiba e muita gente quer saber o que vem aí”, diz legenda da publicação.
As apostas são diversas. Alguns internautas acreditam que se trata de nova estação-tubo. Já outros acham que pode ser alguma novidade ligada ao VLT, que recebeu investimentos recentes do governo federal.
Fotos da carga misteriosa também foram publicadas no perfil de Ratinho Junior. Veja: