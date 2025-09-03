7 de setembro e Padroeira: veja o que abre e fecha em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o feriado da Independência do Brasil (07) caindo no domingo e o dia da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (08), na segunda, os serviços da Prefeitura e atrativos da cidade terão horários especiais. Confira como ficam os horários durante a semana e programe-se:

Ônibus e transporte

Os ônibus vão circular no sábado (06) com tabela normal de sábado, no domingo (07) com tabela de domingo, e na segunda (08) as linhas compartilhadas e expressos operam como sábado, enquanto as demais seguem tabela de domingo.

As unidades de atendimento da Urbs estarão fechadas durante todo o feriadão.

Atrativos turísticos

A Rua 24 Horas segue firme e forte: sábado das 9h às 24h, domingo das 9h às 23h e segunda das 9h às 24h.

A Torre Panorâmica estará aberta nos três dias, das 10h às 18h. O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com pagamento apenas em cartão. Crianças menores de 5 anos não pagam.

O Jardim Botânico também funciona normalmente nos três dias, das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações abre das 9h às 17h, com último acesso às 16h30 – perfeito para aquele passeio com a família!

Já o Zoológico, o Museu de História Natural e o Passeio Público fecham na segunda para manutenção, mas funcionam normalmente nos outros dias.

Compras e alimentação

O Mercado Municipal Central abre no sábado das 8h às 18h e no domingo das 8h às 13h (restaurantes até 15h), mas fecha na segunda. O Mercado Municipal Capão Raso funciona no sábado das 9h às 22h, fecha no domingo e abre na segunda das 10h às 19h.

Os Armazéns da Família funcionam apenas no sábado, das 9h às 14h. Já os Sacolões da Família têm horários variados – alguns até abrem na segunda, como o Boa Vista, Boqueirão, Capão Raso, Carmo, Jardim Paranaense, Santa Cândida, Santa Efigênia e Santa Felicidade.

Os Restaurantes Populares estarão fechados durante todo o feriadão, mas o Projeto Mesa Solidária segue funcionando todos os dias.

Saúde

As UPAs seguem abertas 24h por dia, salvando vidas como sempre. O SAMU também mantém atendimento normal pelo 192.

Já as Unidades Básicas de Saúde fecham na segunda-feira. A Central 3350-9000 atende normalmente no feriado, das 7h às 22h.

Proteção animal

O Hospital Veterinário Municipal funciona normalmente para consultas agendadas e emergências. O Crar segue com adoções das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30. E se encontrar um animal silvestre precisando de ajuda, o Cafs atende das 9h às 11h30 e das 13h às 15h.

Limpeza pública

A coleta domiciliar (lixo comum) funciona normalmente na segunda. Já a coleta seletiva acontece apenas nos setores atendidos às segundas. Lixo tóxico, Ecopontos, coleta de resíduos vegetais e Câmbio Verde não funcionam na segunda.

Outros serviços

O Serviço Funerário e a Casa da Mulher mantêm atendimento ininterrupto durante todo o feriadão. Os serviços de acolhimento da FAS também seguem funcionando normalmente.

No trânsito, a Superintendência fica fechada na segunda, mas os prazos para recursos que vencem nesse dia podem ser protocolados na terça (09). E o Smart Park do Jardim Botânico e do Centro Histórico mantém cobrança normal durante o feriado.

Os espaços culturais como Memorial Paranista, Cine Passeio, Cine Guarani e Cinemateca abrem no sábado, mas têm horários variados no domingo e segunda – confira antes de ir!