Feriado à vista: trocar o óleo do carro é essencial antes de viajar

O feriado na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, em Curitiba está batendo na porta. Antes de pisar fundo no acelerador, é importante dar uma checada na manutenção do carro e, principalmente, na troca de óleo.

“Uma lubrificação adequada é vital para evitar o desgaste do motor e prevenir quebras inesperadas”, alerta Luiz Alberto Gomes Jr, diretor executivo da Acipar Distribuidora. Os especialistas são unânimes: é importante verificar o nível do óleo regularmente e seguir à risca a periodicidade de troca indicada no manual do seu carro. Vamos ao básico:

– Óleo mineral: troca a cada 5 mil quilômetros ou 12 meses

– Semissintético: entre 7 e 10 mil quilômetros

– Sintético: entre 10 e 15 mil quilômetros

+ Leia mais Feriado aumenta em 60% movimento na Rodoviária de Curitiba

E tem um detalhe que pouca gente sabe: mesmo que seu carro fique mais na garagem que na rua, é preciso trocar o óleo pelo menos uma vez por ano. Com o tempo, os aditivos perdem a eficácia e deixam seu motor desprotegido.

Ignorar essa manutenção? Aí o bicho pega!

O óleo velho vai acumulando impurezas e perde a capacidade de lubrificar e resfriar as peças. O resultado pode começar com ruídos irritantes, passar pela queda de desempenho e chegar até o pesadelo de qualquer motorista: o travamento ou fusão completa do motor.

O setor de lubrificantes está bombando no Brasil. Em 2024, o mercado de óleos lubrificantes acabados cresceu 2,3% – um recorde histórico – chegando a 1,53 milhão de metros cúbicos comercializados. As projeções são ainda mais animadoras: o segmento automotivo deve movimentar cerca de 0,96 bilhão de litros em 2024, alcançando 1,04 bilhão de litros até 2026. Marcas como ExxonMobil estão entre as líderes desse mercado que cresce junto com a frota nacional.

Na hora de escolher o produto, não dá para ir no “mais ou menos”. O lubrificante certo depende do tipo de motor, das condições de uso e do que o fabricante recomenda. Os sintéticos são mais carinhos, mas oferecem maior durabilidade e proteção. Já os minerais são mais em conta, porém pedem trocas mais frequentes.

“Mais do que preço, é importante que o consumidor saiba que está colocando no carro um produto confiável e adequado às especificações do veículo”, reforça Luiz, da Acipar Distribuidora.

Antes de cair na estrada para aproveitar o merecido descanso do feriado, é importante reservar uns minutinhos para levar o carro a uma revisão rápida.