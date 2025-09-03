Desfile de 7 Setembro causa quase 40 bloqueios em ruas de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (7), será realizado o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, na Avenida Cândido de Abreu, em Curitiba. Para garantir a segurança do público, serão realizados bloqueios de ruas nos bairros Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, São Francisco, Ahú, Alto da Glória e Juvevê.

Nesta quarta-feira (3), começou a montagem da estrutura para o desfile, na marginal da Avenida Cândido de Abreu, entre a ruas Aristides Teixeira e Senador Xavier da Silva. O trecho ficará bloqueado até segunda-feira (8), quando as estruturas serão desmontadas.

+ Viu essa? 7 de setembro e Padroeira: veja o que abre e fecha em Curitiba

No domingo (7), dia do desfile, toda a Avenida Cândido de Abreu estará bloqueada das 3h às 14h. Os motoristas não poderão circular também na Rua Barão do Serro Azul (continuação da Cândido de Abreu), desde a Inácio Lustosa até a Carlos Cavalcanti.

Também haverá bloqueios em ruas do entorno. São elas:

Rua Mariano Torres x Rua Amintas De Barros;

Rua Mariano Torres x Rua Luiz Leão;

Rua Carlos Cavalcanti x Rua Presidente Farias;

Rua Carlos Cavalcanti x Rua Riachuelo;

Rua Carlos Cavalcanti x Rua Barão Do Cerro Azul;

Rua Carlos Cavalcanti x Rua Mateus Leme;

Rua Carlos Cavalcanti x Rua Duque De Caxias;

Rua Trajano Reis x Rua Paula Gomes;

Rua Trajano Reis x Rua Inácio Lustosa;

Rua Mateus Leme x Rua Barão De Antonina;

Rua Duque De Caxias x Rua Senador Xavier Da Silva;

Rua Mateus Leme x Rua Senador Xavier Da Silva;

Rua Mateus Leme x Rua Aristides Teixeira;

Rua Mateus Leme x Rua Lysimaco Ferreira Da Costa;

Rua Prof. Benedito Nicolau Dos Santos x Rua Cons. Raul Viana;

Rua Mateus Leme x Rua Deputado Mário De Barros;

Rua Mateus Leme x Rua José Sabóia Cortes;

Rua Euclides Bandeira x Rua José Sabóia Cortes;

Rua Albano Reis x Rua Vieira Dos Santos;

Rua Eurípedes Garcez Do Nascimento x Rua Benjamin Zilli;

Rua Benjamin Zilli x Rua Alberto Folloni;

Rua Guaratuba x Rua São Sebastião;

Rua Guaratuba x Rua Francisco De Paula Guimarães;

Rua Guaratuba x Rua Ricardo Lemos;

Rua São Pio x Rua Manoel Eufrásio;

Rua Alberto Folloni x Rua Moysés Marcondes;

Rua Deputado Mário De Barros x Rua Alberto Folloni;

Rua Alberto Folloni x Rua Augusto Severo;

Rua Mauá x Rua Euzébio Da Mota;

Rua Mauá x Rua Campos Sales;

Rua Augusto Severo x Avenida João Gualberto;

Rua Mauá x Avenida João Gualberto;

Avenida João Gualberto x Rua Ivo Leão;

Rua Marechal Hermes x Rua Comendador Fontana;

Rua Comendador Fontana x Rua Da Glória;

Rua Heitor S. De França x Rua Ari C. Queiroz;

Rua Campos Sales x Rua General Carneiro;

Rua Pe. Antônio x Rua Agostinho Leão Jr.

Agentes da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, da Guarda Municipal e da Polícia Militar estarão nas áreas de bloqueios para orientar os condutores.

+ Leia também: Uso de celulares, regras diferentes e desconfiança; candidatos detonam concurso do TJPR

No dia do evento, é recomendado evitar a área, pois não será possível transitar devido à passagem dos veículos militares. Motoristas que não precisam acessar as regiões afetadas são orientados a utilizar rotas alternativas, pois há previsão de aumento do fluxo de veículos.

Ônibus

Seis linhas de ônibus terão desvios para montagem das estruturas do Desfile da Semana da Pátria. São elas:

206 – Barreirinha/São José

469 – Centro Politécnico

505 – Boqueirão/C.Cívico

607 – Colombo/CIC

700 – Pinheirinho/Cabral

702 – Caiuá/Cachoeira