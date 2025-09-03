Sem fiscalização? Motoristas seguem fazendo manobras proibidas na Linha Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Há mais de um mês, a Tribuna do Paraná flagrou motoristas realizando manobras perigosas para acessar a marginal da Linha Verde, na região do Tarumã, em Curitiba, que está com bloqueios desde o fim de junho devido às obras do Complexo Tarumã. Nesta quarta-feira (03), novos registros foram feitos no mesmo local e infrações continuam acontecendo.

Novas imagens registradas pelo repórter fotográfico da Tribuna Átila Alberti mostram carros passando por cima do meio fio. Um caminhão guincho também foi flagrado entrando de ré em uma via de mão única, que só deve ser usada por motoristas que desejam entrar na Linha Verde e não sair dela, como fazem alguns motoristas. Assista:

A marginal entre as ruas Antônio Camilo e Maria Ficinska, logo após o viaduto do Tarumã, está totalmente bloqueada. Esse trecho fechado é uma das rotas para quem deseja acessar a Avenida Victor Ferreira do Amaral, o Jardim Botânico, a região do bairro Cristo Rei e outras vias do Tarumã, por exemplo.

Existe uma rota de desvio. No entanto, motoristas desavisados, que tentam fazer o caminho convencional, acabam tendo que fazer uma longa volta para chegar na região bloqueada.

Prefeitura afirma que trecho está “dentro dos padrões de segurança”

Cobrada pela reportagem no fim de julho, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Setran) da Prefeitura de Curitiba havia dito, em nota, que a fiscalização continuaria sendo “intensificada com o objetivo de coibir práticas irregulares e assegurar o cumprimento das normas de trânsito neste trecho”. Além disso, o prazo da obra na região era até o fim de agosto.

A reportagem procurou novamente a secretaria para entender se houve aumento da fiscalização no local e qual o motivo da obra ainda não ter sido concluída. De acordo com a Setran, a empreiteira fez a sinalização correta no local para garantir a segurança dos motoristas e dos funcionários que trabalham na obra e tudo está dentro dos padrões de segurança viária. Conforme a secretaria, após a reportagem da Tribuna, uma equipe esteve no local duas vezes para fiscalizar a atuação dos motoristas, mas nenhum flagrante foi registrado nestes dias.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Sobre o prazo da conclusão da obra, a reportagem ainda aguarda retorno.

Obras do Complexo Tarumã

As obras na região fazem parte do projeto Complexo Tarumã que tem como objetivo ampliar o viaduto da Linha Verde sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, que passará de 24 para 50 metros de largura. Segundo a prefeitura, a nova estrutura terá três faixas por sentido, canaleta exclusiva para ônibus, calçadas e estações-tubo, permitindo a integração entre linhas metropolitanas e da capital.

A obra também inclui a requalificação de 12 ruas, melhorias em praças, paisagismo e iluminação. De acordo com a prefeitura, neste momento, os trabalhos estão concentrados na finalização da estrutura para ampliação do viaduto e na estruturação do pavimento das vias locais que dão acesso tanto à Linha Verde quanto à Victor Ferreira do Amaral.