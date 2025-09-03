Trânsito é liberado na rua Eduardo Sprada; local ganha nova rotatória

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A passagem de veículos pela Rua Eduardo Sprada, no Campo Comprido, em Curitiba, foi liberada na manhã desta quarta-feira (03). O local continua com intervenções para a implantação de uma nova galeria de água pluvial, mas sem restrição aos veículos.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a estrutura faz parte das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Mossunguê, que deve dobrar a capacidade de vazão das águas da chuva na região.

O bloqueio total da Eduardo Sprada no trecho entre as ruas Maria Bizinelli e Luiz Tramontin começou no dia 13 de agosto. Com a interdição, o desvio para os motoristas que precisavam acessar o trecho era de quase 5 quilômetros.

No momento, a galeria de 43 metros de extensão já foi instalada, falta apenas o acabamento nas laterais da pista, como a instalação de abas de proteção da galeria, serviços de recomposição da área e paisagismo, implantação de calçadas acessíveis e meio-fio. A previsão de entrega é em dezembro.

Nova rotatória

A região também ganhou uma nova rotatória. Conforme o município, para reduzir conflitos no trânsito, a estrutura inicialmente é feita com sinalização e, após a conclusão dos serviços em andamento, será substituída por uma rotatória em formato de “pires invertido”, com o centro rebaixado, para que os carros circulem normalmente e veículos grandes, como ônibus e caminhões, consigam passar sem dificuldade.

Até a conclusão de todos os serviços, rotatória segue em modelo provisório. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A duração do bloqueio na Rua Eduardo Sprada era estimada em 30 dias. Porém, a liberação aconteceu 10 dia antes. O feito foi comemorado pelo prefeito Eduardo Pimentel. “Estamos liberando o tráfego na Eduardo Sprada dez dias antes do prazo previsto e com uma inovação: uma rotatória que vai trazer mais segurança para o trânsito local”, disse Pimentel.

De acordo com a prefeitura, as obras são financiadas com recursos do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Drenagem e contam com investimento de R$ 11,3 milhões.