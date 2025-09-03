Curitiba poderá ter ônibus de graça para doadores de sangue

Um projeto da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) propõe isentar doadores de sangue do pagamento das tarifas do transporte coletivo quando se deslocarem até os locais de coleta. A iniciativa tem como objetivo estimular a doação de sangue entre os moradores da capital, eliminando o obstáculo que pode desestimular a prática solidária.
De acordo com a vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), autora do projeto, a medida atende especialmente moradores que enfrentam dificuldades econômicas para chegar aos hemocentros e unidades de saúde, o que muitas vezes reduz a frequência de doações.
“A doação de sangue é uma ação essencial para a manutenção dos estoques nos hemocentros e hospitais, fundamental para garantir a continuidade de tratamentos, cirurgias e atendimentos de emergência. Ao proporcionar gratuidade no transporte público para fins de doação de sangue, o Município de Curitiba não apenas incentiva a cultura da doação e fortalece a rede de saúde pública, como também reconhece e valoriza o compromisso social dos doadores regulares”, explica.
Como funcionaria
Para ter direito à gratuidade, o projeto estabelece critérios específicos. O doador deve ser residente de Curitiba, ter realizado três doações de sangue regulares nos últimos doze meses, comprovadas por hemocentro ou unidade de saúde credenciada, e apresentar a documentação exigida pela Urbanização de Curitiba (Urbs) no momento do cadastro.
O projeto ainda aguarda parecer da Procuradoria Jurídica (ProJuris) antes de seguir para votação na Câmara. Caso seja aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, a lei terá início 60 dias após a publicação no Diário Oficial do Município.