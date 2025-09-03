Presos fazem ‘polvinhos de crochê’ para crianças atendidas pelo Samu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cascavel, no oeste paranaense, é palco de uma iniciativa que une solidariedade e ressocialização. O projeto Aeropolvo, que envolve detentos na confecção de polvinhos de crochê para crianças em emergências médicas, entregou mais de 150 bonecos nesta terça-feira (2).

A ação, fruto de uma parceria entre a Polícia Penal do Paraná, o Conselho da Comunidade de Cascavel, a Unioeste e o Consamu, teve início em 2024 na Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro – Unidade de Progressão (PIMP/UP) e outras unidades da região.

Álvaro Marcelo Alegrette, diretor da PIMP/UP, ressalta o impacto duplo da iniciativa: “A pessoa privada de liberdade se capacita em uma atividade que pode gerar renda após a reclusão, além de contribuir com a comunidade. É um ciclo que se completa.”

Os polvinhos, inicialmente destinados a crianças transportadas por helicópteros do Consamu, agora também confortam pequenos pacientes em ambulâncias. Indiara Teixeira, enfermeira do Consamu, explica: “O objeto de conforto contribui na estabilização clínica desses pacientes. É realmente de grande valia durante o atendimento.”

Além do aspecto humanitário, o projeto fortalece a reintegração social dos detentos. Cursos de primeiros socorros ministrados por profissionais do Samu já capacitaram mais de 30 custodiados na PIMP/UP.

Rosaldo Chemim, do Conselho da Comunidade de Cascavel, define a ação como uma “corrente do bem”. “É um trabalho muito importante, porque ao mesmo tempo em que os custodiados estão envolvidos em um propósito de fazer o bem, isso contribui para a recuperação e capacitação deles durante o período de reclusão”, afirma.

O sucesso da iniciativa em Cascavel abre caminho para sua expansão a outras unidades prisionais, promovendo educação, solidariedade e reintegração social. A entrega dos polvinhos na sede do Conselho da Comunidade contou com representantes de todas as instituições envolvidas, marcando mais um capítulo desta história de transformação social.