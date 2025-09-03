Homem de muletas é atropelado na calçada em cidade da RMC; Vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de muletas foi atropelado enquanto andava pela calçada, na tarde desta terça-feira (2), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um Ford Ka tenta acessar a Avenida Emílio Johnson, no Centro da cidade, mas acaba batendo na lateral de um outro carro. Com a batida, o veículo invadiu a calçada e atingiu o pedestre.

De acordo com testemunhas, o motorista responsável pela batida é um idoso, de 86 anos. Apenas o homem atropelado foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Almirante Tamandaré.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉