Golpe do bilhete premiado: trio é preso após levar R$ 100 mil de idosa na RMC

Você já ouviu falar do golpe do bilhete premiado? Pois é, mesmo em 2025, essa modalidade de estelionato continua fazendo vítimas. Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (03) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A vítima dessa história é uma mulher de 63 anos que caiu no famoso golpe dos bilhetes premiados falsos. E não foi pouca coisa, não: o prejuízo chegou a aproximadamente R$ 100 mil.

O delegado Thiago Mendes, responsável pelo caso, explicou que durante as buscas foram apreendidos os bilhetes falsos usados no golpe, além das roupas que os estelionatários usavam durante a aplicação do golpe e vários aparelhos celulares.

Mas a história fica ainda mais complicada. Na casa de um dos investigados – que, aliás, já tem ficha criminal – os policiais encontraram maconha, balança de precisão e todo aquele material típico para embalar drogas. Resultado? Além do estelionato, o sujeito também foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Os três golpistas, com idades entre 24 e 54 anos, já foram encaminhados ao sistema penitenciário e estão à disposição da justiça.

E você, conhece alguém que já caiu em golpes parecidos? Vale lembrar que idosos são alvos frequentes desse tipo de crime. Se souber de algo suspeito ou tiver informações sobre crimes, a PCPR pede que você denuncie pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). É anônimo e ajuda muito! E em casos de flagrante, é só ligar para o 190 da Polícia Militar.